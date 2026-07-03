Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago llama a ahorrar agua tras detectar un descenso del caudal del río Tambre

El Concello aplica restricciones en el riego ornamental de parques y jardines y recomienda a la ciudadanía reducir el consumo doméstico para garantizar el abastecimiento y proteger las zonas verdes

Adriana Quesada
Adriana Quesada
03/07/2026 17:30
Imagen de archivo del río Tambre
El Ayuntamiento ha activado medidas de optimización del uso del agua, priorizando el riego de supervivencia del arbolado y apelando a la colaboración ciudadana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Santiago ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para realizar un uso responsable del agua después de constatar una reducción del caudal del río Tambre en el punto de captación que abastece a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), principal fuente de suministro de la ciudad.

El área de Servizos Básicos, dirigida por Xesús Domínguez, mantiene un seguimiento continuo de la situación hidrológica y de los caudales municipales tras comprobar que el volumen de agua disponible es inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado.

Ante esta situación, el Concello ya ha comenzado a aplicar medidas de optimización de los recursos hídricos en parques y jardines. En concreto, se están realizando únicamente riegos de subsistencia y mantenimiento crítico para proteger el arbolado, los arbustos y las masas florales más vulnerables, mientras que se ha suspendido el riego destinado al mantenimiento estético de las zonas verdes.

20260703 FOTO CONTORNA MULTIUSOS SAR

El PP reclama una actuación urgente para mejorar los accesos al Multiusos Fontes do Sar

Más información

Además, el Gobierno local recomienda a los vecinos adoptar hábitos de ahorro en el consumo doméstico, como cerrar el grifo durante el cepillado de dientes o el lavado de manos, optar por duchas cortas frente a los baños, instalar aireadores en las griferías, revisar posibles fugas en las viviendas y utilizar lavadoras y lavavajillas únicamente con carga completa. También aconseja evitar el riego de jardines durante las horas de mayor calor y no emplear agua para llenar piscinas particulares.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó este viernes que el Ayuntamiento trabaja también en medidas de adaptación a medio y largo plazo para hacer la ciudad más resiliente frente a episodios de escasez hídrica. En este sentido, citó actuaciones como el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña, integrado en la iniciativa Entre Sar e Sarela, o la futura transformación de la rúa Santiago de Chile dentro del nuevo modelo previsto para el Ensanche.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Os Cursos Galego sen Fronteiras desde 1988 reuniron máis de 2.500 participantes de todo o mundo

Santiago recibe a 62 estudantes de 18 países na XXXVI edición dos Cursos Galego sen Fronteiras
Redacción
Imagen de archivo del río Tambre

Santiago llama a ahorrar agua tras detectar un descenso del caudal del río Tambre
Adriana Quesada
Dario Autrán

Darío Autrán debutará como director de ópera con 'La Voz Humana' en el Auditorio de Galicia
Redacción
De esquerda a dereita, Dolores Vilavedra, Alfonso Rueda e Rosario Álvarez

Dolores Vilavedra asume la presidencia del Consello da Cultura Galega con un llamamiento a defender el conocimiento y la lengua
Agencias