Santiago llama a ahorrar agua tras detectar un descenso del caudal del río Tambre

El Ayuntamiento ha activado medidas de optimización del uso del agua, priorizando el riego de supervivencia del arbolado y apelando a la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Santiago ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para realizar un uso responsable del agua después de constatar una reducción del caudal del río Tambre en el punto de captación que abastece a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), principal fuente de suministro de la ciudad.

El área de Servizos Básicos, dirigida por Xesús Domínguez, mantiene un seguimiento continuo de la situación hidrológica y de los caudales municipales tras comprobar que el volumen de agua disponible es inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado.

Ante esta situación, el Concello ya ha comenzado a aplicar medidas de optimización de los recursos hídricos en parques y jardines. En concreto, se están realizando únicamente riegos de subsistencia y mantenimiento crítico para proteger el arbolado, los arbustos y las masas florales más vulnerables, mientras que se ha suspendido el riego destinado al mantenimiento estético de las zonas verdes.

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Además, el Gobierno local recomienda a los vecinos adoptar hábitos de ahorro en el consumo doméstico, como cerrar el grifo durante el cepillado de dientes o el lavado de manos, optar por duchas cortas frente a los baños, instalar aireadores en las griferías, revisar posibles fugas en las viviendas y utilizar lavadoras y lavavajillas únicamente con carga completa. También aconseja evitar el riego de jardines durante las horas de mayor calor y no emplear agua para llenar piscinas particulares.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó este viernes que el Ayuntamiento trabaja también en medidas de adaptación a medio y largo plazo para hacer la ciudad más resiliente frente a episodios de escasez hídrica. En este sentido, citó actuaciones como el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña, integrado en la iniciativa Entre Sar e Sarela, o la futura transformación de la rúa Santiago de Chile dentro del nuevo modelo previsto para el Ensanche.