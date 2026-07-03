Sanmartín celebra los avances del aparcamiento del CHUS y reclama a la Xunta "la máxima celeridad" para ejecutarlo

El futuro aparcamiento del CHUS contará con 1.500 plazas permanentes y un estacionamiento provisional de otras 500 mientras se ejecutan las obras Archivo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado los avances en el proyecto del futuro aparcamiento del CHUS tras dos años de espera "muy largos" y ha pedido a la Xunta "la máxima celeridad posible" para hacerlo realidad.

Tras el anuncio del pasado martes de la consellería de Vivenda y el de Sanidade sobre la previsión de un aparcamiento de 1.500 plazas para el CHUS y de uno provisional hasta que esté finalizado de otras 500, la mandataria local ha subrayado que esta es una "noticia muy buena" para el conjunto de los vecinos del área sanitaria.

En su rueda de prensa semanal, la alcaldesa compostelana ha recordado que pasaron dos años desde la firma del protocolo con la Xunta para el nuevo parking del CHUS. "No voy a ocultar que fueron dos años muy largos; un tiempo en el que solicitamos informar y formalmente que se reuniese la comisión de seguimiento porque queríamos conocer y participar en el diseño del proyecto", ha indicado.

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Igualmente, ha reiterado que no quiere que esta "demora" haga que se "pierda de vista lo realmente importante" que es "avanzar y resolver el problema", para proporcionar un aparcamiento "necesario", con accesos y una reordenación de la zona.

En este sentido, Sanmartín ha apuntado que ejecutar el proyecto es un "paso de gigante en la movilidad" y para ello, el Ayuntamiento realizará una contribución municipal "muy generosa", financiando el 10% del coste de los terrenos y obras y bonificando el 95% del ICIO y del IBI.

Con respecto a la modificación de la localización del aparcamiento, desplazando el futuro aparcamiento a la zona de la avenida Mestra Victoria Míguez, Sanmartín ha señalado que todavía no han realizado una evaluación muy demorada, porque la documentación entregada fue "muy pequeña".

No obstante, ha avanzado que en principio les parece "una buena idea", ya que entienden que va a reducir el tráfico rodado en la zona superior; permitir una mejor entrada a los peatones y que se ordene de forma "más conveniente" el terreno libre.

"Esperamos tener en breve la documentación técnica sobre la que trabajar conjuntamente. Nuestros servicios técnicos van a colaborar, por supuesto, desde urbanismo, movilidad y obras, en todo lo que cumpla para que Santiago resuelva este problema con las mejores soluciones", ha subrayado.

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Durante su intervención, la alcaldesa de Santiago ha señalado directamente al líder de la oposición, Borja Verea, quien celebró los avances del parking del CHUS, asegurando que espera que tenga esta actitud positiva también con respecto a otros temas que afectan a los compostelanos.

"Ojalá este aplauso para este proyecto, sabiendo además que se va a demorar mucho tiempo, sea un aplauso que haga también a otras cuestiones de Santiago de Compostela que son muy relevantes", ha remarcado, poniendo de ejemplo todo lo que tiene que ver con la parcela del antiguo Peleteiro o la reivindicación de la capitalidad.

Con todo, Goretti Sanmartín ha solicitado al Ejecutivo autonómico la "máxima celeridad posible" porque es una necesidad "realmente importante", y que mientras tanto se avance rápidamente en la solución provisional.

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Xogos do Eixo Atlántico

También, la mandataria local ha anunciado el cambio de lugar para la ceremonia de inauguración de los Xogos do Eixo, al Estadio Verónica Boquete de San Lázaro, debido a las altas temperaturas que se esperan estos días.

Las jornadas, previstas para el 5 y 10 de julio y de entrada gratuita, reunirán la celebración de diversas competiciones. La inauguración va a empezar a las 18.30 horas y contará con la participación de todas las delegaciones visitantes y también la local, en un acto con deportistas de Portugal y de Galicia. En todas las disciplinas habrá competición masculina y femenina.

Según Sanmartín, la Comisión Organizadora de los Xogos va a estar "muy pendiente" para ir evaluando la situación meteorológica para "garantir el confort y la seguridad" de todos los deportistas y asistentes. En este contexto, ha hecho un llamamiento al conjunto de vecinos de Santiago y comarca para que se animen a sumarse a los juegos.

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Nuevo espacio A Rocha

Finalmente, la líder municipal ha anunciado que la Diputación de A Coruña ya tiene una propuesta de adjudicación de la obra de construcción de un nuevo espacio de usos múltiples en el Centro Sociocultural de A Rocha.

La obra consistirá en la construcción de un adro cubierto en el que se podrán realizar los actos que programe la asociación o el propio Gobierno municipal. Además, funcionará como área de descanso en la parte trasera del actual edificio.

Tal y como ha detallado, la actuación costará unos 190.000 euros, tanto la obra como el proyecto, de los cuales la Diputación costeará el 60% y Raxoi el 40% restante - 74.000 euros -.