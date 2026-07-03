Pedro Blanco será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago tras ser el único aspirante en las primarias

Pedro Blanco encabezará la candidatura del PSOE en Santiago en las elecciones municipales de 2027 después de convertirse en el único precandidato presentado por la agrupación local Archivo

Los militantes del PSdeG solo tendrán que votar en primarias en la ciudad de Ferrol, donde se enfrentarán por ser los candidatos del Partido Socialista a la alcaldía el exregidor Ángel Mato y la que fuera concejala Eva Martínez Montero.

Todo ello, tal y como han confirmado fuentes socialistas, después de en las ciudades de Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela solo se registrase una única precandidatura, por lo que Miguel Fernández, Natalia González, Iván Puentes y Pedro Blanco, respectivamente, han sido ya ratificados de forma oficial como candidatos.

Y es que con los cambios introducidos en el reglamento en el último Congreso Federal que el PSOE celebró en Sevilla, todos ellos pueden ser proclamados por parte de la comisión de ética sin necesidad de recoger los avales.

Así las cosas, en Ferrol darán la batalla por ser el cabeza de cartel el exregidor Ángel Mato y la exedil Eva Martínez, quien ya había avanzado hace unas semanas su intención de competir en el proceso interno.

Pedro Blanco da el paso para optar a la Alcaldía de Santiago como candidato del PSOE Más información

A las 12.00 horas de este viernes cerraba el plazo para que los militantes presentasen sus precandidaturas según el calendario aprobado el pasado sábado por el Comité Federal para los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las elecciones municipales del 23 de mayo del próximo año.

Ahora, entre el 4 y el 11 de julio Ángel Mato y Eva Martínez Acón podrán recoger avales. A partir de ahí, del 12 al 18 de junio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación.

Santiago de Compostela

La principal incógnita que mantenían los socialistas era quién sería su aspirante en la capital gallega después de un mandato en el que la agrupación vivió una crisis interna que derivó en la expulsión de cuatro concejales --Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez, que presentarán una propia candidatura--.

En la jornada del jueves, primer día de plazo habilitado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dio un paso al frente y comunicó su decisión de ser el alcaldable socialista en la capital gallega.

Pedro Blanco, próximo al secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, es el único socialista que se presentó en la Agrupación de Santiago después de que la vicesecretaria xeral del PSOE compostelano, Marta Álvarez Santullano, decidiese no hacerlo.

En declaraciones a Europa Press, Santullano ha recordado que ella misma se ofreció al partido para encabezar la candidatura si era la "persona más valorada". Sin embargo, ha dicho que "una vez que, con los datos que maneja el partido, la persona más valorada es Pedro Blanco", da un "paso al lado" por "responsabilidad y por coherencia con el partido" en el que destaca que milita desde hace 26 años.

Este mismo viernes y preguntada al respecto en rueda de prensa, la diputada autonómica Patricia Iglesias destacó su apoyo a Pedro Blanco y aseguró que remarían "todos a una", convencida de que "Santiago necesita un proyecto ilusionante".