La Sala Moon reunirá a Silee, Alddara y Noa Vigo en el Luscofusco Fest

Cartel Luscofusco

La Sala Moon de Santiago de Compostela acogerá el próximo 18 de julio, a partir de las 21.00 horas, el Luscofusco Fest, un festival dedicado a reunir a artistas emergentes gallegos en una misma cita.

El cartel estará formado por Silee, Alddara y Noa Vigo, tres proyectos de la nueva escena musical gallega que compartirán escenario durante la velada.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Eventim Light.