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Santiago de Compostela

La Sala Moon reunirá a Silee, Alddara y Noa Vigo en el Luscofusco Fest

El festival de artistas emergentes gallegos se celebrará el 18 de julio en Santiago

Redacción
03/07/2026 11:39
Cartel Luscofusco
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La Sala Moon de Santiago de Compostela acogerá el próximo 18 de julio, a partir de las 21.00 horas, el Luscofusco Fest, un festival dedicado a reunir a artistas emergentes gallegos en una misma cita.

El cartel estará formado por Silee, Alddara y Noa Vigo, tres proyectos de la nueva escena musical gallega que compartirán escenario durante la velada.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Eventim Light.

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