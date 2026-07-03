Santiago de Compostela
La Sala Moon reunirá a Silee, Alddara y Noa Vigo en el Luscofusco Fest
El festival de artistas emergentes gallegos se celebrará el 18 de julio en Santiago
La Sala Moon de Santiago de Compostela acogerá el próximo 18 de julio, a partir de las 21.00 horas, el Luscofusco Fest, un festival dedicado a reunir a artistas emergentes gallegos en una misma cita.
El cartel estará formado por Silee, Alddara y Noa Vigo, tres proyectos de la nueva escena musical gallega que compartirán escenario durante la velada.
Las entradas tienen un precio de 12 euros y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Eventim Light.