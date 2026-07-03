Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP reclama una actuación urgente para mejorar los accesos al Multiusos Fontes do Sar

Los populares denuncian el deterioro del entorno del recinto y piden un plan de actuación ante el regreso del Obradoiro CAB a la ACB

Redacción
03/07/2026 11:52
20260703 FOTO CONTORNA MULTIUSOS SAR
El estado del entorno del pabellón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Partido Popular de Santiago ha reclamado al Gobierno municipal una intervención urgente para mejorar los accesos, los aparcamientos y el entorno del Multiusos Fontes do Sar, al considerar que presentan un estado de deterioro que afecta tanto a la imagen como a la seguridad de esta infraestructura deportiva.

El concejal popular José Ramón de la Fuente denunció la existencia de baches en los viales y pasos de peatones, problemas de drenaje que provocan acumulaciones de agua, zonas embarradas y un aparcamiento exterior de tierra "completamente degradado". Según afirmó, esta situación es consecuencia de "años de abandono y falta de mantenimiento".

De la Fuente se preguntó "si esta es la imagen que Santiago quiere ofrecer con el regreso del Obradoiro CAB a la ACB" y advirtió de que en los próximos meses miles de aficionados, equipos visitantes y medios de comunicación acudirán al recinto.

Leo Westermann, en el Básquet Coruña-Obradoiro de la fase regular

El Obradoiro 'liquida' al resto de la plantilla del ascenso

Más información

El edil popular reclamó un plan de actuación que incluya la reparación de los accesos y pasos de peatones, la mejora del sistema de drenaje, el acondicionamiento de las zonas de tránsito peatonal, la renovación del aparcamiento exterior y la puesta en marcha de un programa de mantenimiento periódico.

Además, De la Fuente criticó la gestión del Gobierno local en materia de infraestructuras deportivas y recordó los problemas detectados tras las obras de los pabellones de Vite y Santa Isabel, la falta de avances en las actuaciones previstas en el campo de fútbol Suso Conde de Villestro y la ausencia de una reforma integral en el estadio Vero Boquete, donde, según afirmó, el ejecutivo municipal sigue anunciando actuaciones puntuales en lugar de acometer una intervención de mayor alcance.

A licitación das obras corresponde á terceira fase das actuacións para corrixir as patoloxías detectadas no estadio Verónica Boquete

Catro empresas optan ás obras de reparación do estadio Verónica Boquete

Más información

El concejal popular concluyó que "el deporte merece mucho más que anuncios y parches" y defendió que los compostelanos "pagan sus impuestos para contar con instalaciones modernas, seguras y bien conservadas", por lo que reclamó una mayor planificación y mantenimiento de los equipamientos deportivos municipales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El respaldo de Patricia Iglesias refuerza la candidatura de Pedro Blanco a la Alcaldía de Santiago

Patricia Iglesias apoya a Pedro Blanco: "Santiago necesita un proyecto ilusionante"
Agencias
Pedro Blanco, delegado de goberno no aniversario da organización

Pedro Blanco será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago tras ser el único aspirante en las primarias
Agencias
Chus (2)

Sanmartín celebra los avances del aparcamiento del CHUS y reclama a la Xunta "la máxima celeridad" para ejecutarlo
Agencias
otello-verdi-osterfestspiele-2016-salzburg

Santiago proyectará este verano seis grandes óperas grabadas en escenarios al aire libre de todo el mundo
Redacción