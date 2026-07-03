El PP reclama una actuación urgente para mejorar los accesos al Multiusos Fontes do Sar

El estado del entorno del pabellón

El Partido Popular de Santiago ha reclamado al Gobierno municipal una intervención urgente para mejorar los accesos, los aparcamientos y el entorno del Multiusos Fontes do Sar, al considerar que presentan un estado de deterioro que afecta tanto a la imagen como a la seguridad de esta infraestructura deportiva.

El concejal popular José Ramón de la Fuente denunció la existencia de baches en los viales y pasos de peatones, problemas de drenaje que provocan acumulaciones de agua, zonas embarradas y un aparcamiento exterior de tierra "completamente degradado". Según afirmó, esta situación es consecuencia de "años de abandono y falta de mantenimiento".

De la Fuente se preguntó "si esta es la imagen que Santiago quiere ofrecer con el regreso del Obradoiro CAB a la ACB" y advirtió de que en los próximos meses miles de aficionados, equipos visitantes y medios de comunicación acudirán al recinto.

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El edil popular reclamó un plan de actuación que incluya la reparación de los accesos y pasos de peatones, la mejora del sistema de drenaje, el acondicionamiento de las zonas de tránsito peatonal, la renovación del aparcamiento exterior y la puesta en marcha de un programa de mantenimiento periódico.

Además, De la Fuente criticó la gestión del Gobierno local en materia de infraestructuras deportivas y recordó los problemas detectados tras las obras de los pabellones de Vite y Santa Isabel, la falta de avances en las actuaciones previstas en el campo de fútbol Suso Conde de Villestro y la ausencia de una reforma integral en el estadio Vero Boquete, donde, según afirmó, el ejecutivo municipal sigue anunciando actuaciones puntuales en lugar de acometer una intervención de mayor alcance.

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El concejal popular concluyó que "el deporte merece mucho más que anuncios y parches" y defendió que los compostelanos "pagan sus impuestos para contar con instalaciones modernas, seguras y bien conservadas", por lo que reclamó una mayor planificación y mantenimiento de los equipamientos deportivos municipales.