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Santiago de Compostela

Darío Autrán debutará como director de ópera con 'La Voz Humana' en el Auditorio de Galicia

La producción de Abismo Caracol y Little Opera se estrenará el 11 de septiembre en Santiago con la soprano Beatriz Riobó como protagonista

Redacción
03/07/2026 17:26
Dario Autrán
El artista Dario Autrán
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El cineasta y productor gallego Darío Autrán debutará como director de ópera con una nueva producción de 'La Voz Humana', la célebre obra de Francis Poulenc sobre texto de Jean Cocteau. 

El montaje, impulsado por Abismo Caracol en colaboración con Little Opera, de Conchi Moyano, se estrenará el próximo 11 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio de Galicia.

La soprano Beatriz Riobó protagonizará esta producción, acompañada al piano por Carlos Enrique Pérez, en una propuesta que apuesta por una puesta en escena íntima y contemporánea para acercar al público la intensidad emocional de la obra. Ambos ya han comenzado los ensayos del montaje.

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Afincado en Santiago de Compostela, Autrán amplía así una trayectoria desarrollada principalmente en el ámbito audiovisual y teatral. Como director cinematográfico ha firmado los largometrajes 'El Tirabeque', 'El cuarto de Mona',' Tilda & Jean' y ultima actualmente 'Entelequias'. En teatro ha dirigido montajes como 'Todo nunha noite', 'Malvís e Fogo', 'O Lugar' y 'Entelequias'.

Su relación con la ópera comenzó desde la producción, participando la pasada temporada en 'Carmen', en la producción firmada por Calixto Bieito para el Palacio de la Ópera de A Coruña, además de colaborar en 'La finta semplice', 'La Bohème' y 'L'elisir d'amore' junto a la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña.

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"En las artes escénicas me faltaba la dirección de ópera y estoy entusiasmado con este reto. La ópera reúne muchas de las disciplinas que siempre me han apasionado: la interpretación, la música, la dirección y una concepción muy cinematográfica de la puesta en escena", afirma Autrán.

Las entradas ya están a la venta a través de Ataquilla con un precio único de 15 euros.

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Con esta producción, Abismo Caracol y Little Opera refuerzan su apuesta por una ópera contemporánea y accesible, en un montaje que también contará con la participación del propio Darío Autrán sobre el escenario, interpretando un breve monólogo que da voz al marido de la protagonista, un personaje que no aparece en la obra original.

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