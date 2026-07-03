Chichalovers abre su segundo local en Santiago con una tienda gourmet de productores gallegos

La fachada del nuevo local Cedida

Chichalovers continúa su crecimiento con la apertura de su segundo local en Santiago de Compostela. Situado en la rúa das Orfas, el nuevo establecimiento supone un paso más en la evolución de un proyecto que nació con el objetivo de reivindicar los sabores más tradicionales de la gastronomía gallega desde una visión actual, cercana y desenfadada.

Tras consolidarse con su primer local en la Porta do Camiño, la marca amplía ahora su presencia en el casco histórico con un espacio que mantiene la esencia que la caracteriza: bocadillos elaborados con chorizo y rixóns de producción propia, pan de calidad y una apuesta por el producto de proximidad.

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La principal novedad de esta apertura es la incorporación de una pequeña tienda gourmet dedicada a productores gallegos. El espacio ofrecerá conservas, quesos, chocolates, vermús, galletas y otros productos elaborados en Galicia, que convivirán con la propuesta gastronómica habitual de Chichalovers.

El interior del local Cedida

"O noso obxectivo nunca foi simplemente abrir outro local, senón crear un espazo que siga contando quen somos e de onde vimos. Queremos que cada persoa que entre descubra non só os nosos bocatas, senón tamén o enorme talento que hai detrás de tantos pequenos produtores galegos", explica Graciela Castro, cofundadora de Chichalovers.

El nuevo establecimiento abrirá de lunes a domingo y reforzará el modelo de servicio ágil de la marca, pensado principalmente para llevar, sin renunciar a la elaboración artesanal ni a la calidad de las materias primas.

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Desde su nacimiento, Chichalovers ha apostado por recuperar sabores tradicionales como el chorizo o los rixóns, elaborados a partir de producción familiar, reinterpretándolos en un formato actual y accesible para todo tipo de públicos. Esa filosofía le ha permitido consolidarse como una propuesta singular dentro de la gastronomía gallega.

Con esta nueva apertura, la firma refuerza su presencia en Santiago y mantiene su apuesta por la producción local y por una forma de entender la gastronomía basada en la proximidad, la autenticidad y el valor del producto gallego.