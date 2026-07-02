Paula Prado reivindica a Borja Verea como "la única alternativa de cambio" en Santiago
La secretaria xeral del PPdeG resta importancia a la elección del candidato socialista y asegura que las próximas municipales serán "Borja contra todos"
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que "la única alternativa de cambio" en Santiago de Compostela, de cara a las próximas elecciones municipales, es el candidato popular Borja Verea.
Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, en una comparecencia ante los medios de comunicación y en el día en que ha trascendido que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dado un paso al frente para ser el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Santiago de Compostela con la presentación de su precandidatura en el proceso de primarias abierto por la formación.
"Da igual quien se presente por cada una de las formaciones políticas, todos son lo mismo", ha señalado la dirigente popular al ser cuestionada por el citado proceso electoral.
"Todo se reduce a Borja contra todos", ha sentenciado Paula Prado para insistir en que "la única alternativa de cambio en la ciudad de Santiago tiene un nombre, Borja Verea".