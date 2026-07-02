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Santiago de Compostela

Paula Prado reivindica a Borja Verea como "la única alternativa de cambio" en Santiago

La secretaria xeral del PPdeG resta importancia a la elección del candidato socialista y asegura que las próximas municipales serán "Borja contra todos"

Agencias
02/07/2026 16:00
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió que el PP afronta las próximas municipales en Santiago con Borja Verea como candidato
La dirección del PPdeG enmarca la carrera hacia las elecciones municipales en un escenario en el que sitúa a Borja Verea como su única opción para alcanzar la Alcaldía de Santiago
PPdeG/Archivo
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La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que "la única alternativa de cambio" en Santiago de Compostela, de cara a las próximas elecciones municipales, es el candidato popular Borja Verea.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, en una comparecencia ante los medios de comunicación y en el día en que ha trascendido que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dado un paso al frente para ser el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Santiago de Compostela con la presentación de su precandidatura en el proceso de primarias abierto por la formación.

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, presentó un paquete de medidas dirigido a las familias que incluye estancias de verano en Irlanda para estudiantes de 3º de la ESO

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"Da igual quien se presente por cada una de las formaciones políticas, todos son lo mismo", ha señalado la dirigente popular al ser cuestionada por el citado proceso electoral.

"Todo se reduce a Borja contra todos", ha sentenciado Paula Prado para insistir en que "la única alternativa de cambio en la ciudad de Santiago tiene un nombre, Borja Verea".

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