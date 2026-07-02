Nace en Santiago 'Conecta Venezuela', una plataforma para canalizar ayuda directa a los afectados por el terremoto

Recogida de medicamentos en AMASVE (Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela-España) para llevar a Venezuela tras el terremoto. EFE

Conecta Venezuela, una plataforma ciudadana sin ánimo de lucro impulsada desde Santiago de Compostela, comienza su actividad con el objetivo de facilitar ayuda directa y verificada a las familias e instituciones afectadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

El proyecto está promovido por Fran Fialli, venezolano afincado en la capital gallega desde hace 25 años, quien busca crear un puente entre quienes necesitan ayuda y las personas que desean colaborar desde cualquier lugar del mundo.

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La plataforma permite que familias damnificadas, hospitales o instituciones registren sus necesidades —como alimentos, agua, medicamentos o productos de higiene— para que cualquier persona pueda atenderlas comprando directamente los artículos en comercios locales o plataformas de reparto que continúan operando en Venezuela. La entrega se verifica posteriormente mediante una fotografía publicada en la propia web.

Además del sistema de ayuda directa, Conecta Venezuela incorpora un registro de centros de acopio, una red de voluntariado y un canal de información verificada sobre refugios, puntos de ayuda y alertas de emergencia.

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Según los datos difundidos por la organización, los terremotos dejaron más de 12.700 familias damnificadas, más de 3.400 edificios afectados y daños en 38 hospitales.

La plataforma, operativa desde el 1 de julio, busca complementar el trabajo de las organizaciones humanitarias mediante un modelo basado en la transparencia y la ayuda directa.