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Santiago de Compostela

La galería Dupla inaugura 'La cámara lúcida' de Carlos Tárdez en Santiago

La exposición propone una reflexión sobre la relación entre pintura y fotografía a partir del pensamiento de Roland Barthes

Redacción
02/07/2026 09:54
Perseida
Una de las obras que se podrá ver en la exposición
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La galería Dupla inaugura hoy, a partir de las 20:00 horas, la exposición 'La cámara lúcida' del artista Carlos Tárdez, pintor y escultor madrileño licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

La muestra explora la relación entre pintura y fotografía a través de una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la representación. Inspirada en las ideas del filósofo Roland Barthes, aborda la imagen como huella de lo que ha sido y como un espacio abierto a la interpretación del espectador.

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Las composiciones se caracterizan por su sobriedad formal, con figuras aisladas en escenas suspendidas en el tiempo, donde el vacío adquiere un papel significativo. La exposición propone así una experiencia contemplativa en la que la imagen no cierra significados, sino que los sugiere.

La muestra podrá visitarse hasta mediados de agosto en horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas y el sábado bajo cita previa.

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