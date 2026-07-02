La galería Dupla inaugura 'La cámara lúcida' de Carlos Tárdez en Santiago

Una de las obras que se podrá ver en la exposición

La galería Dupla inaugura hoy, a partir de las 20:00 horas, la exposición 'La cámara lúcida' del artista Carlos Tárdez, pintor y escultor madrileño licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

La muestra explora la relación entre pintura y fotografía a través de una reflexión sobre el tiempo, la memoria y la representación. Inspirada en las ideas del filósofo Roland Barthes, aborda la imagen como huella de lo que ha sido y como un espacio abierto a la interpretación del espectador.

El WOS Festival pone a la venta los primeros abonos para su edición de 2026 Más información

Las composiciones se caracterizan por su sobriedad formal, con figuras aisladas en escenas suspendidas en el tiempo, donde el vacío adquiere un papel significativo. La exposición propone así una experiencia contemplativa en la que la imagen no cierra significados, sino que los sugiere.

La muestra podrá visitarse hasta mediados de agosto en horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas y el sábado bajo cita previa.