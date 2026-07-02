Expertos de Harvard, Oxford y las universidades gallegas analizan en Santiago el uso de la IA en la educación

El proyecto EdugalIA, impulsado por la Xunta, busca aplicar la inteligencia artificial a la orientación educativa y a la prevención del abandono escolar Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha inaugurado este jueves una jornada de trabajo con el equipo asesor del proyecto EdugalIA, que reunirá hasta este viernes a profesionales de diferentes universidades --como Oxford y Harvard-- e instituciones académicas para abordar el uso de los datos y la inteligencia artificial en la educación.

En concreto, en este encuentro participan representantes de los ámbitos tecnológicos y pedagógicos de las universidades de Harvard, Boston, Oxford y Finlandia, así como investigadores de las universidades gallegas.

Pero también profesionales de centros de investigación como el Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia), el Supercomputing Center de Barcelona, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, expertos en gobernanza educativa, pedagogos y analistas de datos e IA.

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Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, el objetivo del encuentro es "debatir y profundizar" en el conocimiento sobre la anonimización de datos sensibles para que puedan ser usados por la IA.

Así como en la implementación de la plataforma de gestión GaliOrienta, que incorpora la inteligencia artificial al servicio de los departamentos de orientación para prevenir el abandono educativo temprano y el absentismo escolar.

Con todo, el titular de Educación ha destacado la proyección nacional e internacional de esta iniciativa, que está considerada como "el mejor proyecto de España con el uso de la inteligencia artificial al servicio educativo" al lograr 10 millones de euros de financiación a través del proceso de Compra Pública Innovadora.