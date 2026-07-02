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Santiago de Compostela

El PSdeG exige la limpieza urgente del Castelo da Rocha tras suspenderse la visita de la romería

Los socialistas denuncian el estado de abandono del BIC y reclaman al Concello una actuación inmediata para garantizar su conservación

Redacción
02/07/2026 18:33
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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El PSOE de Santiago reclamó este jueves al Gobierno local una actuación urgente en el Castelo da Rocha tras denunciar que el estado de abandono del enclave obligó a suspender este año la tradicional visita a las ruinas durante la Romaría do Castelo.

La concejala Marta Abal explicó que la acumulación de maleza impidió el acceso a la fortaleza durante la celebración, el pasado sábado, de una romería que desde hace quince años reúne a los vecinos de la parroquia en torno a este espacio patrimonial.

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La edil recordó que el Castelo da Rocha está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación de proteger, conservar y poner en valor este patrimonio. En este sentido, destacó las actuaciones impulsadas durante el anterior mandato para avanzar en su recuperación y potenciar su uso educativo, cultural y turístico.

Abal consideró "inaceptable" que el deterioro del recinto haya impedido desarrollar una de las actividades más consolidadas de la romería y reclamó al Gobierno municipal que proceda "de forma urgente" a la limpieza y mantenimiento del castillo para garantizar su conservación y disfrute por parte de la ciudadanía.

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"Non podemos permitir que a falta de mantemento siga deteriorando un dos elementos patrimoniais máis importantes da cidade. O Castelo da Rocha merece conservación, respecto e unha aposta decidida pola súa posta en valor", concluyó la concejala socialista.

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