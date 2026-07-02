El PSdeG exige la limpieza urgente del Castelo da Rocha tras suspenderse la visita de la romería

La concejala socialista Marta Abal

El PSOE de Santiago reclamó este jueves al Gobierno local una actuación urgente en el Castelo da Rocha tras denunciar que el estado de abandono del enclave obligó a suspender este año la tradicional visita a las ruinas durante la Romaría do Castelo.

La concejala Marta Abal explicó que la acumulación de maleza impidió el acceso a la fortaleza durante la celebración, el pasado sábado, de una romería que desde hace quince años reúne a los vecinos de la parroquia en torno a este espacio patrimonial.

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La edil recordó que el Castelo da Rocha está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación de proteger, conservar y poner en valor este patrimonio. En este sentido, destacó las actuaciones impulsadas durante el anterior mandato para avanzar en su recuperación y potenciar su uso educativo, cultural y turístico.

Abal consideró "inaceptable" que el deterioro del recinto haya impedido desarrollar una de las actividades más consolidadas de la romería y reclamó al Gobierno municipal que proceda "de forma urgente" a la limpieza y mantenimiento del castillo para garantizar su conservación y disfrute por parte de la ciudadanía.

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"Non podemos permitir que a falta de mantemento siga deteriorando un dos elementos patrimoniais máis importantes da cidade. O Castelo da Rocha merece conservación, respecto e unha aposta decidida pola súa posta en valor", concluyó la concejala socialista.