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Santiago de Compostela

El Parlamento Europeo contará con un equipo de la USC para evaluar la cooperación transfronteriza en la UE

EconLab-Galicia analizará el impacto económico de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial y estudiará el caso de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Redacción
02/07/2026 19:19
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El laboratorio EconLab-Galicia de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) elaborará un estudio para el Parlamento Europeo sobre el impacto económico de la cooperación transfronteriza en la Unión Europea.

La investigación ha sido impulsada por la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) y servirá de apoyo para el diseño de futuras iniciativas de la Política de Cohesión comunitaria.

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El equipo de la USC, integrado por los profesores Santiago Lago Peñas, María Cadaval Sampedro y Xoaquín Fernández Leiceaga, analizará en qué medida la gestión compartida de servicios públicos, infraestructuras y equipamientos entre territorios fronterizos mejora la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios. En el estudio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal participará también Francisco Carballo, de la Universidade do Minho.

El proyecto combinará el análisis de experiencias europeas, estudios de caso y técnicas de evaluación coste-beneficio para determinar cuándo la cooperación territorial genera ahorros, mejora la prestación de los servicios públicos y aporta valor añadido a los territorios implicados. Asimismo, examinará los factores institucionales que favorecen el éxito de estos modelos de gobernanza.

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Uno de los casos que centrará la investigación será la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, considerada una de las experiencias de cooperación transfronteriza más consolidadas de Europa.

El estudio se desarrollará durante el segundo semestre de 2026 y sus conclusiones servirán de apoyo a la Comisión REGI en la evaluación de los instrumentos europeos de cooperación territorial. 

La participación de EconLab-Galicia en este proyecto refuerza la proyección internacional de la USC en el ámbito de la economía pública y las políticas territoriales. Hace apenas unas semanas, el laboratorio presentó en la sede de la OCDE, en París, uno de los seis casos de estudio seleccionados a nivel mundial para analizar la gestión de riesgos fiscales en administraciones subnacionales.

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