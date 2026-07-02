Brais Lamela presenta este viernes en Numax su nueva novela 'A lingua estranxeira'

El escritor Brais Lamela

El escritor Brais Lamela presentará este viernes 3 de julio, a las 19.00 horas, en la librería Numax de Santiago de Compostela su segunda novela, 'A lingua estranxeira'. El acto contará con la participación de la también escritora Berta Dávila.

La novela sigue a dos jóvenes que se adentran en una tierra extranjera en busca de un antiguo asentamiento colonial. Mientras recorren una selva marcada por los incendios y se refugian en hoteles aislados, entre ambos surge una intimidad atravesada por la incertidumbre y la dificultad para comunicarse.

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A partir de ese viaje, la obra despliega un relato polifónico que combina diferentes tiempos y voces para abordar cuestiones como el legado de la violencia colonial, la memoria, la restitución y el papel del lenguaje en la construcción y transformación de los mundos.

Natural de Vilalba y nacido en 1994, Brais Lamela estudió Literatura Comparada en la Universidad de Brown (Estados Unidos). Su primera novela, 'Ninguén queda' (2022), fue reconocida con el Premio da Crítica en Lingua Galega y el Premio El Ojo Crítico de RNE a la mejor obra narrativa de un autor español menor de 40 años. A lingua estranxeira supone su segunda incursión en la narrativa.