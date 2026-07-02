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Santiago de Compostela

Bioga impulsa desde Múnich la proyección internacional del ecosistema biotecnológico gallego

Empresas de Santiago participaron en BayOConnect 2026, donde el clúster firmó un acuerdo con BioM para favorecer nuevas alianzas e inversión

Redacción
02/07/2026 17:19
BayOConnect 2026
urante el encuentro, Bioga firmó un acuerdo de colaboración con BioM, uno de los clústeres biotecnológicos más influyentes de Europa,
Bert Willer
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El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) reforzó esta semana la proyección internacional del ecosistema biotecnológico gallego durante su participación en BayOConnect 2026, el principal foro de networking y negocio del sector celebrado en Múnich (Alemania). La delegación gallega estuvo integrada por cinco empresas: las compostelanas BFlow, ChemoSapiens y Linknovate; GalChimia, con sede en Touro; y Herrero & Asociados, con delegación en A Coruña.

Durante el encuentro, Bioga firmó un acuerdo de colaboración con BioM, uno de los clústeres biotecnológicos más influyentes de Europa, con el objetivo de impulsar nuevas vías de cooperación entre Galicia y Baviera en el ámbito de las ciencias de la vida. 

La alianza busca facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos, favorecer la internacionalización de las empresas gallegas y generar nuevas oportunidades de negocio e inversión.

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Las compañías participantes aprovecharon el foro para mantener reuniones con potenciales socios, inversores y entidades internacionales, además de presentar las capacidades del ecosistema gallego en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la salud, la investigación biomédica, la síntesis química o la propiedad industrial.

La presencia gallega se completó con una agenda institucional que incluyó visitas al campus biotecnológico IZB Martinsried y a diferentes empresas e infraestructuras de innovación de Baviera. Además, Bioga presentó el potencial del sector gallego en una sesión oficial en la que puso en valor el crecimiento del ecosistema de ciencias de la vida de la comunidad y su apuesta por la innovación y la colaboración internacional.

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