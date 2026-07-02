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Santiago de Compostela

La andaina 'Talk for Dementia 2026' recorre Santiago para visibilizar la demencia y apoyar a las familias afectadas

La marcha, organizada por Agadea dentro de una iniciativa internacional, unió el Monte do Gozo con la Praza do Obradoiro

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/07/2026 17:00
La caminata solidaria 'Talk for Dementia 2026', impulsada por Agadea, reunió este jueves en Santiago a personas afectadas, familiares, cuidadores y profesionales
La caminata solidaria 'Talk for Dementia 2026', impulsada por Agadea, reunió este jueves en Santiago a personas afectadas, familiares, cuidadores y profesionales
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La andaina solidaria 'Talk for Dementia 2026' recorrió este jueves las calles de Santiago de Compostela para dar visibilidad a la demencia y mostrar apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias. La iniciativa, organizada por Agadea, partió a las 11.00 horas desde el Monte do Gozo y concluyó en la Praza do Obradoiro tras un recorrido de cinco kilómetros.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó en el inicio de la marcha en la ermita de San Marcos, donde trasladó el respaldo del Ayuntamiento a la labor de la asociación. "O goberno e o conxunto da corporación estamos convosco e a vosa loita", afirmó.

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La regidora destacó que la caminata constituye un espacio de encuentro entre familiares, personas cuidadoras, pacientes y profesionales de los ámbitos sociosanitario y comunitario. Además, subrayó la importancia de dar visibilidad a estas enfermedades y de garantizar que las personas afectadas puedan participar plenamente en la vida social "con todos os seus dereitos".

La marcha compostelana forma parte de la iniciativa internacional Walking the Talk for Dementia, que busca concienciar sobre la demencia a través de recorridos simbólicos en distintos lugares del mundo. Con un itinerario de baja dificultad, la actividad combinó ejercicio físico, sensibilización y convivencia, promoviendo una jornada abierta a toda la ciudadanía para reforzar el compromiso social con la memoria y la inclusión.

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