Ámbito Cultural inaugura la exposición 'Ordume', una reflexión artística sobre la memoria y la esperanza

El espacio Ámbito Cultural en Santiago PHOTOGENIC PRG

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago acoge desde este 2 de julio y hasta el 1 de agosto la exposición "Ordume: Latexos de area, sangue e xogo", una propuesta del colectivo Caras Amigas que reúne el trabajo de las artistas Isabel Méndez (IsMeNa), Maribel Castiñeira (XMÑ) e Isabel Soutullo.

La muestra toma como eje el concepto de ordume —el hilo que sostiene un tejido— para construir un recorrido artístico en torno a la memoria, la transformación y la esperanza. A través de distintas disciplinas, las creadoras plantean un viaje que transita desde el Sáhara como símbolo de memoria colectiva, pasa por una reflexión sobre el dolor y la metamorfosis y concluye en un espacio dedicado al dibujo, la geometría y la creación compartida.

El acto inaugural se celebrará hoy 2 de julio, a las 20.00 horas y estará conducido por la periodista Tareixa Navaza. El evento contará además con la participación del actor Roberto Leal, que pondrá voz a varios textos, y con la actuación musical del pianista Christian Casas y la cantante Noa Outomuro.

La exposición podrá visitarse gratuitamente en el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago durante todo el mes de julio.