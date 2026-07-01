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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Verea celebra o novo aparcadoiro do Clínico e reclama acelerar a súa execución

O líder do PP de Santiago considera que o proxecto dá resposta a un problema histórico e pide que as obras avancen "sen demora"

Redacción
01/07/2026 15:35
20260701 FOTO APARCAMENTO CLÍNICO
20260701 FOTO APARCAMENTO CLÍNICO
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O presidente do PP de Santiago, Borja Verea, valorou este martes de forma positiva o anuncio do novo aparcadoiro do Hospital Clínico e asegurou que se trata dun "bo día para Santiago", ao considerar que a actuación permitirá dar resposta a un problema que afecta desde hai anos a pacientes, familiares e profesionais sanitarios.

Verea defendeu que o proxecto supón unha solución estrutural para o complexo hospitalario, con novos accesos e unha reorganización da contorna, e lembrou que o Partido Popular xa defendera anteriormente unha actuación destas características.

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O dirixente popular reclamou que a execución do proxecto avance "coa máxima rapidez" para que os seus beneficios poidan apreciarse canto antes. "Santiago necesita menos debates estériles e máis solucións útiles", afirmou.

Ademais, reivindicou a necesidade de impulsar proxectos estratéxicos para a cidade e sostivo que "as cidades avanzan porque hai xente que se atreve a propoñer solucións antes de que parezan evidentes para todo o mundo".

Preguntado pola ausencia da alcaldesa na presentación do proxecto, Verea sinalou que "cada un decide onde quere estar", aínda que engadiu que as actuacións importantes para o futuro de Santiago "merecen implicación e presenza".

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