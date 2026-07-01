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Santiago de Compostela

Piden apoyo para enviar a Venezuela más de cinco toneladas de ayuda humanitaria reunida en Galicia

La Fundación Araguaney y los impulsores de la campaña 'Objetivo1Tonelada' reclaman colaboración para financiar el transporte de medicamentos y material sanitario destinados a las zonas afectadas

Agencias
01/07/2026 16:30
AME4757. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/06/2026.- Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Los promotores de la campaña alertan de que el envío de 450 kilos de medicamentos y material sanitario, considerado prioritario, depende de conseguir financiación para cubrir el coste del transporte
EFE
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El presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Martínez, junto con dos de los creadores de la iniciativa 'Objetivo1Tonelada', Christian Daniel Lucas de Carvalho y José Manuel Magán Bastida, han intervenido este miércoles en rueda de prensa para solicitar apoyo institucional para enviar las más de cinco toneladas de ayuda humanitaria reunida a través de esta iniciativa tras los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela.

En este contexto, han hecho un llamamiento a las distintas instituciones, empresas y particulares para colaborar en la logística y en el transporte de esta ayuda, especialmente de la medicación y de otro material sanitario prioritario.

El objetivo es garantizar la llegada de los envíos a Venezuela tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares).

En Venezuela, la Hermandad Gallega de Venezuela será la encargada de recibir y distribuir la ayuda según las necesidades trasladadas por los centros sanitarios, con la coordinación del Doctor Cristian Canelón Quintero en Venezuela.

AME4757. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/06/2026.- Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Santiago y su comarca activan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto de Venezuela

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Los envíos se destinarán al Hospital Clínico Universitario de Caracas, al Hospital Infantil J. M. de los Ríos, a los hospitales Domingo Luciani y Vargas, así como a los centros de acopio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Actualmente, las 5,38 toneladas de material permanecen almacenadas y clasificadas en una nave, en Teo, concretamente en el Plató 1.100 de la Productora Audiovisual CTV, lugar donde llevan trabajando voluntarios todos estos días.

Los promotores de la campaña, han subrayado que la "máxima prioridad" es el envío de unos 450 kilos de medicamentos y material hospitalario (sueros, jeringuillas, gasas) que ya tienen listos para su distribución.

"Estamos aquí para pedir que nos ayuden a enviar estos medicamentos lo antes posible", han señalado, advirtiendo de que el coste del transporte internacional es inasumible para el colectivo.

Por su parte, Ghaleb Jaber, en representación de la Fundación Araguaney, ha destacado el "vínculo especial" que une a Galicia con Venezuela, país que fue "lugar de esperanza para muchos gallegos" en el pasado.

Finalmente, ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para donaciones que sirva de respaldo económico en caso de que el colectivo deba sufragar el envío por sus propios medios si las instituciones no responden a tiempo.

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