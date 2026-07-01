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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PSdeG denuncia o atraso das axudas ás asociacións veciñais e reclama un cambio no modelo de subvencións

Os socialistas aseguran que o Concello aínda non convocou as axudas de 2026 e propoñen máis flexibilidade, pagamento anticipado e unha simplificación dos trámites

Redacción
01/07/2026 18:43
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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O grupo socialista alertou de que o Goberno local chega ao mes de xullo sen aprobar as bases nin convocar as subvencións municipais destinadas ás asociacións veciñais de Santiago. 

A concelleira Marta Abal asegurou que esta situación dificulta a planificación das actividades das entidades e xera "unha incerteza innecesaria" sobre os recursos cos que poderán contar este ano.

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Segundo Abal, o problema non é só o atraso na convocatoria, senón tamén o modelo de xestión das axudas. A edil criticou que o executivo municipal reduciu o prazo de solicitude de 15 a 10 días hábiles e eliminou a posibilidade de subvencionar material non funxible de pequeno importe, como radiadores ou cafeteiras para os locais sociais.

Os socialistas propoñen un novo sistema de subvencións que amplíe o período subvencionable ata o 31 de decembro, estenda o prazo de xustificación ao primeiro trimestre do ano seguinte e permita o pagamento anticipado das axudas para facilitar liquidez ás entidades.

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A iniciativa inclúe tamén a creación dunha liña específica para o mantemento das sedes sociais, a recuperación das axudas para material non funxible de pequeno importe, a ampliación do prazo de solicitude e a simplificación da documentación administrativa.

Abal defendeu que estas medidas xa se aplican noutros concellos e reclamou ao Goberno municipal "máis crédito, máis flexibilidade e mellor xestión" para que as subvencións contribúan a fortalecer o movemento veciñal e faciliten o labor que desenvolven as asociacións nos barrios e parroquias de Santiago.

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