La Xunta reivindica la colaboración público-privada para impulsar proyectos ligados al territorio

Las autoridades que participaron en este acto Cedida

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, participaron en Santiago en el acto conmemorativo del segundo aniversario de Casa RIA, sede de la Fundación RIA impulsada por el arquitecto David Chipperfield.

Durante el acto, González puso en valor la colaboración público-privada con entidades como la Fundación RIA para impulsar proyectos alineados con los retos del territorio. Destacó el papel de Casa RIA como espacio de encuentro, reflexión e intercambio de conocimiento, así como su contribución a la dinamización económica y social desde una perspectiva adaptada a la realidad gallega.

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El conselleiro subrayó la afinidad entre el trabajo de la fundación y la futura Estrategia de Emprendimiento Ligado al Territorio de la Xunta, orientada a activar el talento y los recursos locales como motores de desarrollo, especialmente en el medio rural.

Como ejemplo de esta colaboración, se refirió al programa Muimenta Viva, promovido por la Xunta y el Ayuntamiento de Carballeda de Avia con la participación de la Fundación RIA para consolidar un modelo de emprendimiento y dinamización territorial en el rural gallego.

Por su parte, la conselleira do Mar destacó proyectos como A Cantina de Casa RIA y el papel de los mercados de abastos como motores de sostenibilidad y apoyo a los pequeños productores del litoral gallego, apostando por el consumo de productos de proximidad y kilómetro cero.