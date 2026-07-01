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Santiago de Compostela

La Real Academia Galega de Ciencias concede su primera Medalla de Oro a la Fundación Barrié

La institución reconoce seis décadas de apoyo a la investigación y al desarrollo científico en Galicia

Redacción
01/07/2026 22:01
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La encargada de recogerlo fue la presidenta de la fundación Pilar Romero
Cedida
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La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) entregó su primera Medalla de Oro a la Fundación Barrié en reconocimiento a su apoyo al desarrollo de la ciencia y la investigación en Galicia durante los últimos 60 años.

La distinción, la máxima que concede la Academia, fue recogida por la presidenta de la Fundación Barrié, Pilar Romero, en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Santiago al que asistieron representantes de las tres universidades gallegas, de la Xunta y de numerosas instituciones científicas, académicas y culturales.

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El presidente de la RAGC, Juan Lema, destacó que la Fundación Barrié es "la institución civil que más ha contribuido al progreso de la ciencia y la investigación en Galicia", mientras que Pilar Romero agradeció un reconocimiento que, según afirmó, "compartimos con todas las personas que hacen avanzar la ciencia con su trabajo y compromiso".

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La Fundación Barrié colabora con la Academia desde sus inicios y, recientemente, ambas entidades impulsaron los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC para reconocer la excelencia científica en Galicia.

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