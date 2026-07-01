La plataforma gallega Código Rojo recibe el Premio de Educación Médica de la Cátedra Fundación Lilly

La iniciativa de Adrián Mosquera responsable del grupo de Hematología Computacional y Genómica, fue distinguida durante la XVII edición de estos galardones Cedida

El proyecto 'Código Rojo: formación continua y laboratorio digital para el uso crítico y seguro de la IA en medicina' ha recibido el Premio de Educación Médica de la Cátedra Fundación Lilly–Universidad Complutense de Madrid en la categoría de Mejor Proyecto o Trabajo en la Enseñanza de Posgrado y Formación de Especialistas.

La iniciativa, presentada por el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) Adrián Mosquera Orgueira, responsable del grupo de Hematología Computacional y Genómica, fue distinguida durante la XVII edición de estos galardones, que reconocen las iniciativas más innovadoras en educación médica en España.

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Tras recoger el premio, Mosquera agradeció el reconocimiento al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), al IDIS y a todas las personas que forman parte del proyecto, cuyo objetivo es "construir un espacio donde los profesionales sanitarios puedan formarse con inteligencia artificial de forma crítica, rigurosa y segura".

El investigador destacó que "Código Rojo nace de una convicción muy sencilla: la inteligencia artificial va a transformar la medicina, pero solo tendrá verdadero valor si los profesionales sanitarios aprendemos a utilizarla con criterio, rigor, sentido clínico y responsabilidad".

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Asimismo, aseguró que este reconocimiento "no es un punto de llegada, sino una razón más para seguir trabajando en una IA médica crítica, segura, útil y al servicio de los pacientes".