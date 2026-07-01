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Santiago de Compostela

La plataforma gallega Código Rojo recibe el Premio de Educación Médica de la Cátedra Fundación Lilly

El proyecto, liderado por el investigador del IDIS Adrián Mosquera, ha sido reconocido por su formación en el uso crítico y seguro de la inteligencia artificial aplicada a la medicina

Redacción
01/07/2026 18:34
premioCodigoRojo
La iniciativa de Adrián Mosquera responsable del grupo de Hematología Computacional y Genómica, fue distinguida durante la XVII edición de estos galardones
Cedida
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El proyecto 'Código Rojo: formación continua y laboratorio digital para el uso crítico y seguro de la IA en medicina' ha recibido el Premio de Educación Médica de la Cátedra Fundación Lilly–Universidad Complutense de Madrid en la categoría de Mejor Proyecto o Trabajo en la Enseñanza de Posgrado y Formación de Especialistas.

La iniciativa, presentada por el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) Adrián Mosquera Orgueira, responsable del grupo de Hematología Computacional y Genómica, fue distinguida durante la XVII edición de estos galardones, que reconocen las iniciativas más innovadoras en educación médica en España.

Plano 1

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Tras recoger el premio, Mosquera agradeció el reconocimiento al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), al IDIS y a todas las personas que forman parte del proyecto, cuyo objetivo es "construir un espacio donde los profesionales sanitarios puedan formarse con inteligencia artificial de forma crítica, rigurosa y segura".

El investigador destacó que "Código Rojo nace de una convicción muy sencilla: la inteligencia artificial va a transformar la medicina, pero solo tendrá verdadero valor si los profesionales sanitarios aprendemos a utilizarla con criterio, rigor, sentido clínico y responsabilidad".

La directora científica del IDIS, Luz Couce, presentó la memoria de 2025, que refleja una captación de 50,89 millones de euros y la participación de 1.486 profesionales

El IDIS bate su récord científico y supera los 50 millones de euros captados en 2025

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Asimismo, aseguró que este reconocimiento "no es un punto de llegada, sino una razón más para seguir trabajando en una IA médica crítica, segura, útil y al servicio de los pacientes".

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