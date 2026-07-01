Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Asociación Contra el Cáncer impulsa en Santiago una campaña para prevenir el cáncer de piel

Las actividades se desarrollarán este verano en el Campamento Multiusos do Sar y en Os Tilos  con juegos, talleres y formación para promover la protección solar entre la población infantil

Redacción
01/07/2026 14:06
AMES mesa cáncer de piel ambulatorio Milladoiro 2025
AMES mesa cáncer de piel ambulatorio Milladoiro 2025
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha una nueva campaña de prevención para concienciar sobre la importancia de proteger la piel frente a la radiación ultravioleta durante todo el año, con especial atención a la población infantil y juvenil.

Bajo el lema 'Está protegido, pero su piel no', la iniciativa llegará este verano al área de Santiago con actividades en el Campamento Multiusos do Sar y en la Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos, en Teo.

Durante los meses de julio y agosto se desarrollarán juegos y acciones de sensibilización dirigidas a los participantes de ambos campamentos, además de ofrecer formación específica a los monitores para fomentar hábitos saludables relacionados con la exposición al sol.

Exterior del Centro Obra Social Abanca de Santiago

Afundación propone en Santiago un campamento de educación financiera para niños este verano

Más información

La entidad recuerda que la piel tiene memoria y que el daño provocado por la radiación ultravioleta es acumulativo, por lo que insiste en que la protección solar debe mantenerse durante todo el año y no solo en verano. 

Según los datos del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España, en 2023 se diagnosticaron 6.800 nuevos casos de melanoma cutáneo en el país, muchos de ellos evitables con una adecuada prevención.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, utilizar ropa y gafas de protección, buscar la sombra siempre que sea posible y aplicar crema solar de amplio espectro con un factor de protección elevado, renovándola cada dos horas. 

La Asociación también desaconseja el uso de cabinas de bronceado y anima a revisar periódicamente la piel para detectar posibles cambios en lunares o manchas.

Además de las actividades previstas en Santiago y Teo, la campaña se extenderá al resto de la provincia mediante mesas informativas, reparto de material divulgativo y charlas dirigidas a trabajadores al aire libre, uno de los colectivos con mayor exposición a la radiación solar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

adrian mallo

UCIN propón reformar a Alameda e trasladar as atraccións da festa
Redacción
La concejala socialista Marta Abal

O PSdeG denuncia o atraso das axudas ás asociacións veciñais e reclama un cambio no modelo de subvencións
Redacción
premioCodigoRojo

La plataforma gallega Código Rojo recibe el Premio de Educación Médica de la Cátedra Fundación Lilly
Redacción
O Premio Exeria busca apoiar a creación literaria en galego cunha axuda económica e unha estadía de traballo durante o mes de agosto na residencia La Baldi, en Montegiovi

Santiago convoca a quinta edición do Premio Exeria de creación literaria
Redacción