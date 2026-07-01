La Asociación Contra el Cáncer impulsa en Santiago una campaña para prevenir el cáncer de piel

AMES mesa cáncer de piel ambulatorio Milladoiro 2025

La Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto en marcha una nueva campaña de prevención para concienciar sobre la importancia de proteger la piel frente a la radiación ultravioleta durante todo el año, con especial atención a la población infantil y juvenil.

Bajo el lema 'Está protegido, pero su piel no', la iniciativa llegará este verano al área de Santiago con actividades en el Campamento Multiusos do Sar y en la Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos, en Teo.

Durante los meses de julio y agosto se desarrollarán juegos y acciones de sensibilización dirigidas a los participantes de ambos campamentos, además de ofrecer formación específica a los monitores para fomentar hábitos saludables relacionados con la exposición al sol.

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La entidad recuerda que la piel tiene memoria y que el daño provocado por la radiación ultravioleta es acumulativo, por lo que insiste en que la protección solar debe mantenerse durante todo el año y no solo en verano.

Según los datos del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España, en 2023 se diagnosticaron 6.800 nuevos casos de melanoma cutáneo en el país, muchos de ellos evitables con una adecuada prevención.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, utilizar ropa y gafas de protección, buscar la sombra siempre que sea posible y aplicar crema solar de amplio espectro con un factor de protección elevado, renovándola cada dos horas.

La Asociación también desaconseja el uso de cabinas de bronceado y anima a revisar periódicamente la piel para detectar posibles cambios en lunares o manchas.

Además de las actividades previstas en Santiago y Teo, la campaña se extenderá al resto de la provincia mediante mesas informativas, reparto de material divulgativo y charlas dirigidas a trabajadores al aire libre, uno de los colectivos con mayor exposición a la radiación solar.