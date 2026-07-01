Fearmaga llevará a Galiforest sus servicios para mejorar la competitividad de las pymes forestales
La federación contará con un stand propio en la feria de Silleda para presentar asesoramiento, formación y apoyo en certificación y ayudas públicas
La Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) participará en una nueva edición de Galiforest con un estand propio en el espacio de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), donde dará a conocer los servicios que ofrece a las pequeñas y medianas empresas del sector forestal-madera.
Bajo el lema 'Ao carón das pemes do sector forestal galeg'", la entidad presentará iniciativas de asesoramiento normativo, formación especializada, gestión de ayudas públicas, certificación forestal y acompañamiento empresarial, con el objetivo de reforzar la competitividad de las empresas gallegas.
En los últimos cinco años, Fearmaga ha colaborado en la tramitación de 120 expedientes de ayudas, que han permitido captar más de 16,7 millones de euros para inversiones en la industria forestal, además de organizar 62 cursos de formación en los que participaron más de 670 profesionales.
Durante la feria, los visitantes podrán conocer los servicios de la federación y las ventajas de formar parte de la organización, que también ofrecerá material divulgativo y obsequios para los profesionales que se acerquen a su estand.