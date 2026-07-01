El WOS Festival pone a la venta los primeros abonos para su edición de 2026

En su última edición, el WOS reunió a cerca de 4.000 asistentes Leo López

El WOS Festival x SON Estrella Galicia ha puesto este miércoles a la venta los primeros Weekend Pass para su novena edición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santiago de Compostela.

Los abonos ya pueden adquirirse a través de la web oficial del festival y de Ataquilla. Incluyen acceso a toda la programación y prioridad de entrada a los espacios con aforo limitado hasta quince minutos antes del inicio de cada actuación. Las entradas de día y el resto de modalidades se pondrán a la venta próximamente.

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El festival volverá a convertir iglesias, teatros, edificios patrimoniales y otros espacios de la ciudad en escenarios para una programación que combina música, artes visuales, cine, artes escénicas y pensamiento contemporáneo.

La organización ha avanzado que las primeras confirmaciones del cartel de 2026 se darán a conocer en las próximas semanas. En su última edición, el WOS reunió a cerca de 4.000 asistentes y contó con público procedente de distintos países europeos y de Norteamérica, consolidando su proyección internacional.