Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El WOS Festival pone a la venta los primeros abonos para su edición de 2026

El festival de cultura contemporánea se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santiago y anunciará sus primeras confirmaciones en las próximas semanas

Redacción
01/07/2026 17:10
Primera jornada del Wos Festival. Foto de Leo Lopez (7)
En su última edición, el WOS reunió a cerca de 4.000 asistentes
Leo López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El WOS Festival x SON Estrella Galicia ha puesto este miércoles a la venta los primeros Weekend Pass para su novena edición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Santiago de Compostela.

Los abonos ya pueden adquirirse a través de la web oficial del festival y de Ataquilla. Incluyen acceso a toda la programación y prioridad de entrada a los espacios con aforo limitado hasta quince minutos antes del inicio de cada actuación. Las entradas de día y el resto de modalidades se pondrán a la venta próximamente.

Foto de Leo Lopez (3)

Así fue WOS, el festival artístico más original de Compostela

Más información

El festival volverá a convertir iglesias, teatros, edificios patrimoniales y otros espacios de la ciudad en escenarios para una programación que combina música, artes visuales, cine, artes escénicas y pensamiento contemporáneo.

La organización ha avanzado que las primeras confirmaciones del cartel de 2026 se darán a conocer en las próximas semanas. En su última edición, el WOS reunió a cerca de 4.000 asistentes y contó con público procedente de distintos países europeos y de Norteamérica, consolidando su proyección internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

adrian mallo

UCIN propón reformar a Alameda e trasladar as atraccións da festa
Redacción
La concejala socialista Marta Abal

O PSdeG denuncia o atraso das axudas ás asociacións veciñais e reclama un cambio no modelo de subvencións
Redacción
premioCodigoRojo

La plataforma gallega Código Rojo recibe el Premio de Educación Médica de la Cátedra Fundación Lilly
Redacción
O Premio Exeria busca apoiar a creación literaria en galego cunha axuda económica e unha estadía de traballo durante o mes de agosto na residencia La Baldi, en Montegiovi

Santiago convoca a quinta edición do Premio Exeria de creación literaria
Redacción