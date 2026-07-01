El COAG Santiago inaugura este jueves una nueva edición del ciclo de conferencias 'Próximos'

La primera sesión tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de Afundación, en la rúa do Vilar,

La Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) inicia este jueves, 2 de julio, la sexta edición del ciclo de conferencias 'Próximos 2026', una iniciativa que acerca a profesionales y ciudadanía el trabajo de estudios de arquitectura de referencia vinculados al entorno gallego y peninsular.

La primera sesión tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de Afundación, en la rúa do Vilar, y contará con la participación del estudio barcelonés López Rivera Arquitectos, integrado por Emiliano López y Mónica Rivera. Bajo el título 'Como eliximos vivir', los arquitectos presentarán algunos de sus proyectos más recientes, tanto de obra pública como privada, y expondrán su forma de entender la arquitectura como una disciplina comprometida con el entorno.

Los comercios de Ames "cierran" simbólicamente para reivindicar el comercio de proximidad Más información

Fundado en Barcelona en 2001, el estudio combina la práctica profesional con la actividad académica. Actualmente, Mónica Rivera es profesora en la Rice University School of Architecture de Houston, mientras que Emiliano López ha sido nombrado recientemente profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin.

El ciclo 'Próximos 2026' se desarrollará durante los meses de julio y septiembre con nuevas conferencias dedicadas a difundir la arquitectura contemporánea y fomentar el debate sobre la disciplina. La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa por motivos de organización.