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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Alameda acollerá unha nova edición do cine ao aire libre con clásicos dos anos 90

O ciclo, elixido nos Orzamentos Participativos de Xuventude, ofrecerá catro proxeccións gratuítas do 6 ao 9 de xullo e completarase coa instalación dunha pantalla para seguir o Mundial de fútbol

Redacción
01/07/2026 17:00
O ciclo de cine ao aire libre regresa á Alameda como unha das propostas máis apoiadas pola mocidade nos Orzamentos Participativos impulsados pola área de Xuventude
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A próxima semana, a Alameda volverá acoller catro sesións de cine ao aire libre, unha das propostas máis votadas polos mozos e mozas no proceso dos Orzamentos Participativos da área de Xuventude. Desta vez, o ciclo traerá á pantalla grande grandes clásicos dos anos 90. A actividade é de acceso libre e de balde.

O cine ao aire libre volveu ser unha das propostas máis votadas polos mozos e mozas no proceso dos Orzamentos Participativos Compostela Decide, impulsados desde a área de Xuventude. O ciclo vaise desenvolver a próxima semana, do 6 ao 9 de xullo, e as proxeccións serán ás 22.30 horas na Alameda, na zona das escaleiras máis cercanas á escola infantil de Santa Susana.

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As películas que se poderán ver no ciclo foron seleccionadas tamén nun proceso de votación aberto nas redes sociais do departamento de Mocidade. Os catro títulos elixidos foron “A vida é bela”, que se poderá ver o luns 6; “O show de Truman”, que se proxectará o martes 7; “Thelma & Louise”, para o mércores 8; e “Eduardo Manstesoiras”, prevista para o xoves 9.

Pantalla para o Mundial de fútbol

Dentro do proceso dos Orzamentos Participativos, a proposta máis votada polos mozos e mozas foi a instalación dunha pantalla para ver os partidos do Mundial de fútbol. O encontro de mañá entre España e Austria poderase ver na pantalla que estará localizada na Praza da Constitución, mentres que para o partido do día 6 de xullo, o lugar elixido é o parque das Cancelas, na esquina entre a avenida de Xoán Paulo II e a avenida do Camiño Francés.

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