UCIN Galicia critica la falta de mantenimiento en la AG-56 y reclama más medidas de prevención de incendios

Un tramo del como el corredor AG-56 , que une Santiago y Noia,

UCIN Galicia ha denunciado el estado de abandono en materia de mantenimiento y prevención de incendios en determinadas infraestructuras viarias dependientes de la Xunta de Galicia, como el corredor AG-56 (autovía Santiago–Noia), actualmente en obras.

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, advierte de que la falta de limpieza de márgenes y de actuaciones preventivas en zonas sensibles supone un riesgo añadido en plena época de altas temperaturas y con episodios recurrentes de incendios en la comunidad.

“No hay excusas. Ni las obras ni los plazos pueden ser una coartada para descuidar la seguridad. La prevención de incendios y la protección del entorno deben ser una prioridad absoluta en cualquier actuación pública”, señala Calo.

Desde la formación consideran inaceptable que se repitan cada año situaciones de vulnerabilidad en materia de prevención, mientras la Xunta presume de eficacia en la lucha contra los incendios forestales.

UCIN Galicia sostiene que la ausencia de mantenimiento en determinados entornos viarios demuestra, a su juicio, fallos en la estrategia preventiva.

Por ello, la formación exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que asuma responsabilidades políticas y ordene una revisión integral de los protocolos de mantenimiento y prevención en las infraestructuras viarias en ejecución o explotación.

Asimismo, reclama una política “seria, constante y real” de prevención, al entender que la seguridad de las personas y la protección del territorio no pueden depender de la “inacción administrativa”.