Leopoldo Fernández Gasalla, nuevo presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago

En la izquierda Francisco Loimil, el anterior presidente y a la derecha Leopoldo Fernández, que ocupa ahora el cargo

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps) ha elegido por unanimidad a Leopoldo Fernández Gasalla como nuevo presidente para el periodo 2026-2030. Doctor en Historia del Arte e investigador del Instituto de Estudos Galegos Pai Sarmiento (CSIC-Xunta) y del grupo Iacobus de la USC, releva en el cargo a Francisco Loimil Garrido, que continuará formando parte de la junta directiva como vocal colaborador.

La designación se produjo durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada este lunes, en la que Fernández Gasalla avanzó las líneas maestras de su mandato. Entre sus prioridades figura consolidar la Real Sociedad como un espacio de reflexión y debate sobre cuestiones de interés para Santiago y Galicia, además de potenciar la difusión y conservación de su patrimonio histórico y artístico.

El nuevo presidente anunció la continuidad de los ciclos de conferencias y mesas de debate, la catalogación y digitalización de los fondos artísticos de la institución y el mantenimiento del Premio Domingo Fontán de investigación histórica.

También expresó su intención de recuperar los ciclos de conciertos en la sede de la entidad, culminar la adaptación de sus instalaciones para mejorar la accesibilidad y crear una Tribuna Joven que permita la participación de los socios de menor edad.

Fernández Gasalla sustituye a Francisco Loimil, que ha presidido la RSEAPS desde 2018. Durante su mandato, la institución impulsó la modernización de su actividad, reforzó la colaboración con administraciones y entidades culturales, promovió la digitalización de su archivo histórico y participó en iniciativas como la creación de la Fundación del Panteón de Galegas y Galegos Ilustres.

Con el relevo en la presidencia, la Real Sociedad Económica inicia una nueva etapa con el objetivo de reforzar su papel como foro de pensamiento y difusión cultural en Santiago de Compostela