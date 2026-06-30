Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Leopoldo Fernández Gasalla, nuevo presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago

El historiador del arte releva a Francisco Loimil al frente de la institución y apuesta por reforzar los foros de debate, el patrimonio y la participación de los jóvenes

Redacción
30/06/2026 12:42
En la izquierda Francisco Loimil, el anterior presidente y a la derecha Leopoldo Fernández, que ocupa ahora el cargo
En la izquierda Francisco Loimil, el anterior presidente y a la derecha Leopoldo Fernández, que ocupa ahora el cargo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps) ha elegido por unanimidad a Leopoldo Fernández Gasalla como nuevo presidente para el periodo 2026-2030. Doctor en Historia del Arte e investigador del Instituto de Estudos Galegos Pai Sarmiento (CSIC-Xunta) y del grupo Iacobus de la USC, releva en el cargo a Francisco Loimil Garrido, que continuará formando parte de la junta directiva como vocal colaborador.

La designación se produjo durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada este lunes, en la que Fernández Gasalla avanzó las líneas maestras de su mandato. Entre sus prioridades figura consolidar la Real Sociedad como un espacio de reflexión y debate sobre cuestiones de interés para Santiago y Galicia, además de potenciar la difusión y conservación de su patrimonio histórico y artístico.

El nuevo presidente anunció la continuidad de los ciclos de conferencias y mesas de debate, la catalogación y digitalización de los fondos artísticos de la institución y el mantenimiento del Premio Domingo Fontán de investigación histórica. 

También expresó su intención de recuperar los ciclos de conciertos en la sede de la entidad, culminar la adaptación de sus instalaciones para mejorar la accesibilidad y crear una Tribuna Joven que permita la participación de los socios de menor edad.

Fernández Gasalla sustituye a Francisco Loimil, que ha presidido la RSEAPS desde 2018. Durante su mandato, la institución impulsó la modernización de su actividad, reforzó la colaboración con administraciones y entidades culturales, promovió la digitalización de su archivo histórico y participó en iniciativas como la creación de la Fundación del Panteón de Galegas y Galegos Ilustres.

Con el relevo en la presidencia, la Real Sociedad Económica inicia una nueva etapa con el objetivo de reforzar su papel como foro de pensamiento y difusión cultural en Santiago de Compostela

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A vicerreitora Lorena Añón inaugurou a I Convivencia Con Orgullo USC, unha iniciativa que combina actividades de reflexión, cultura e participación arredor da diversidade LGTBI+

A USC reivindica o seu compromiso coa diversidade LGTBI+ na primeira Convivencia Con Orgullo
Redacción
Arturo X. Pereiro tomou posesión como decano da Facultade de Psicoloxía nun acto presidido pola reitora da USC, Rosa Crujeiras

Arturo X. Pereiro asume o decanato da Facultade de Psicoloxía da USC
Redacción
O Concello de Santiago e o Movemento pola Paz colaborarán na prestación de asesoramento xurídico especializado ás persoas migrantes atendidas

Santiago reforza a atención á poboación migrante cun convenio co Movemento pola Paz
Redacción
El nuevo contrato de comedores escolares de Santiago incluirá más personal monitor y atención especializada para alumnado con necesidades especiales

Santiago abre o prazo para solicitar as bolsas de comedor, material escolar e actividades extraescolares
Redacción