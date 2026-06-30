La CIG califica de éxito la huelga en Veolia-Viaqua y avisa de que mantendrá las movilizaciones si no se desbloquea el convenio

La CIG ha calificado de "éxito" la jornada de huelga celebrada este martes en los centros de trabajo de Veolia-Viaqua, concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en cerca de 50 municipios gallegos.

Coincidiendo con el paro, cientos de trabajadores participaron en una manifestación en Santiago de Compostela para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo.

El secretario nacional de CIG-Industria, Marcos Conde, destacó tanto el seguimiento de la huelga como la respuesta del personal. Según afirmó, es la primera vez que la plantilla responde de forma colectiva para reclamar un convenio "justo", y advirtió de que las movilizaciones continuarán mientras la empresa no modifique su postura en la negociación.

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Conde explicó que el seguimiento fue desigual según los centros de trabajo debido, a su juicio, a la presión ejercida por la empresa en las explotaciones de menor tamaño, aunque aseguró que la participación fue especialmente elevada en instalaciones como las de Pontevedra, Santiago y la zona norte.

Entre las principales reivindicaciones del comité intercentros figuran la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC, la mejora de los complementos por penosidad, toxicidad y peligrosidad, el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral y un aumento de la plantilla.

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El sindicato denuncia que la empresa no está sustituyendo las jubilaciones ni las bajas, lo que, según sostiene, está provocando una sobrecarga de trabajo que afecta especialmente a los centros más pequeños. La CIG confía en que el seguimiento de la huelga sirva para que la dirección de Veolia-Viaqua retome la negociación del convenio con propuestas que respondan a las demandas de la plantilla.