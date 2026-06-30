Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

'El hombre y la luna' gana el XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados

Los italianos Guia Risari y Paolo Domeniconi se alzan con el galardón por su obra, elegida entre 265 originales procedentes de distintos países

Agencias
30/06/2026 16:00
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, dio a conocer el fallo del XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, dio a conocer el fallo del XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los autores italianos Guia Risari y Paolo Domeniconi han resultado ganadores del XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados con el proyecto artístico 'El hombre y la luna'. La obra presenta la historia de un hombre que observa los detalles de la naturaleza y los ciclos del tiempo, asombrándose cada mes ante la belleza de la luna.

Los premios, organizados por el Ayuntamiento de Santiago y la editorial Kalandraka, dotan al ganador con 9.000 euros y la publicación de su obra en gallego, catalán, euskera, castellano y portugués, en noviembre.

Tal y como ha trasladado Raxoi en una nota de prensa, el jurado valoró la "coherencia narrativa y harmónica entre el texto y las ilustraciones" de 'El hombre y la luna' así como su "calidad literaria y poética".

Asimismo, han resaltado el "virtuosismo técnico en el tratamiento de la luz y el lenguaje preciso del texto", que invita a "descubrir la belleza y su contemplación de forma sencilla, compartida y emotiva".

Participantes de la VI Residencia Literaria del Gaiás durante la bienvenida en la Cidade da Cultura, donde compartirán hasta el 11 de julio un espacio de trabajo y formación literaria

Diez voces emergentes en gallego participan en la VI Residencia Literaria del Gaiás

Más información

También será editada la obra finalista 'Contar hasta diez', de Ailin Monjeau, y se le ha concedido una mención especial a la obra titulada 'Morada', de Maria Luísa Ornelas Nogueira Lima. Sobre ellas, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha destacado que se tratan de las primeras obras de las autoras, y cuentan con una "calidad excepcional".

En este contexto, la mandataria local ha celebrado que este premio siga recibiendo un número de ejemplares "muy importantes" y con una "calidad altísima". Y es que esta edición ha contado con 265 propuestas de diferentes países.

"Creo que este es un premio fundamental y que es muy importante que existan premios para el álbum ilustrado, un referente absolutamente consolidado", ha subrayado.

Además, ha celebrado que en unos meses los ganadores estarán de nuevo en el Pazo de Razoi presentando la publicación. Todo ello en un momento en el que, con motivo del eclipse, "se habla más de la luna que nunca".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A vicerreitora Lorena Añón inaugurou a I Convivencia Con Orgullo USC, unha iniciativa que combina actividades de reflexión, cultura e participación arredor da diversidade LGTBI+

A USC reivindica o seu compromiso coa diversidade LGTBI+ na primeira Convivencia Con Orgullo
Redacción
Arturo X. Pereiro tomou posesión como decano da Facultade de Psicoloxía nun acto presidido pola reitora da USC, Rosa Crujeiras

Arturo X. Pereiro asume o decanato da Facultade de Psicoloxía da USC
Redacción
O Concello de Santiago e o Movemento pola Paz colaborarán na prestación de asesoramento xurídico especializado ás persoas migrantes atendidas

Santiago reforza a atención á poboación migrante cun convenio co Movemento pola Paz
Redacción
El nuevo contrato de comedores escolares de Santiago incluirá más personal monitor y atención especializada para alumnado con necesidades especiales

Santiago abre o prazo para solicitar as bolsas de comedor, material escolar e actividades extraescolares
Redacción