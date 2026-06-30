'El hombre y la luna' gana el XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, dio a conocer el fallo del XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados Concello de Santiago

Los autores italianos Guia Risari y Paolo Domeniconi han resultado ganadores del XIX Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados con el proyecto artístico 'El hombre y la luna'. La obra presenta la historia de un hombre que observa los detalles de la naturaleza y los ciclos del tiempo, asombrándose cada mes ante la belleza de la luna.

Los premios, organizados por el Ayuntamiento de Santiago y la editorial Kalandraka, dotan al ganador con 9.000 euros y la publicación de su obra en gallego, catalán, euskera, castellano y portugués, en noviembre.

Tal y como ha trasladado Raxoi en una nota de prensa, el jurado valoró la "coherencia narrativa y harmónica entre el texto y las ilustraciones" de 'El hombre y la luna' así como su "calidad literaria y poética".

Asimismo, han resaltado el "virtuosismo técnico en el tratamiento de la luz y el lenguaje preciso del texto", que invita a "descubrir la belleza y su contemplación de forma sencilla, compartida y emotiva".

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También será editada la obra finalista 'Contar hasta diez', de Ailin Monjeau, y se le ha concedido una mención especial a la obra titulada 'Morada', de Maria Luísa Ornelas Nogueira Lima. Sobre ellas, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha destacado que se tratan de las primeras obras de las autoras, y cuentan con una "calidad excepcional".

En este contexto, la mandataria local ha celebrado que este premio siga recibiendo un número de ejemplares "muy importantes" y con una "calidad altísima". Y es que esta edición ha contado con 265 propuestas de diferentes países.

"Creo que este es un premio fundamental y que es muy importante que existan premios para el álbum ilustrado, un referente absolutamente consolidado", ha subrayado.

Además, ha celebrado que en unos meses los ganadores estarán de nuevo en el Pazo de Razoi presentando la publicación. Todo ello en un momento en el que, con motivo del eclipse, "se habla más de la luna que nunca".