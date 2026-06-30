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Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia el abandono del barrio de Guadalupe y exige reactivar las obras de García Lorca

Los socialistas reclaman al Gobierno local que informe sobre la paralización de la actuación y dé respuesta a las demandas vecinales en movilidad, accesibilidad y abastecimiento de agua

Redacción
30/06/2026 19:20
Guinarte (1)
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El portavoz del grupo municipal socialista en Santiago, Gumersindo Guinarte, denunció el estado de abandono que, a su juicio, sufre el barrio de Guadalupe y reclamó al gobierno local que desbloquee las obras de la calle García Lorca, paralizadas desde hace más de medio año, además de atender otras demandas relacionadas con la movilidad, la accesibilidad y los servicios básicos.

Según explicó el dirigente socialista, estas reclamaciones fueron trasladadas recientemente por la asociación vecinal del barrio durante una reunión mantenida con el grupo municipal. Guinarte señaló que la paralización de las obras de García Lorca es una de las principales preocupaciones de los residentes, al considerar que está generando importantes problemas de movilidad y accesibilidad.

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El portavoz del PSdeG criticó la falta de información sobre el estado de la actuación y reclamó al Ayuntamiento que informe con transparencia sobre su situación y depure responsabilidades con la empresa adjudicataria. 

Aunque el Gobierno municipal ha situado la reanudación de los trabajos en el mes de septiembre, Guinarte aseguró que la vecindad teme que las obras continúen paralizadas.

Los socialistas también trasladaron otras reivindicaciones del barrio, como la construcción de aceras en el Camiño dos Vilares para mejorar la seguridad de los peatones y la renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Blanco Amor. 

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En este último caso, recordaron las averías registradas el pasado verano, que dejaron sin suministro a numerosas viviendas y provocaron daños en algunos electrodomésticos.

Para el PSdeG, estas incidencias reflejan una falta de planificación y mantenimiento por parte del Gobierno municipal. Por ello, Guinarte reclamó una respuesta inmediata a las demandas de la vecindad y pidió que los barrios "dejen de ser los grandes olvidados de la acción de gobierno"

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