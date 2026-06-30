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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Xunta construirá un aparcadoiro de 1.500 prazas no CHUS e propón outro provisional de 500

O futuro estacionamento formara parte da reordenación da contorna do hospital, que tamén prevé novos accesos, a ampliación das Urxencias e unha mellora da mobilidade

Redacción
30/06/2026 16:34
Plano 1
O plano das actuacións previstas
Cedida
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A Xunta de Galicia construirá un novo aparcadoiro de arredor de 1.500 prazas para o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e propuxo ao Concello de Santiago colaborar na habilitación dun estacionamento provisional de 500 prazas mentres se executan as actuacións previstas na contorna do hospital.

O anuncio realizouse tras a reunión da comisión de seguimento do protocolo de colaboración entre ambas administracións para a ordenación e mellora da accesibilidade ao CHUS. 

O proxecto enmárcase no futuro Proxecto de Interese Autonómico (PIA), que permitirá reordenar a contorna hospitalaria con novos accesos, melloras viarias, máis zonas de aparcamento e actuacións de integración urbana e paisaxística.

O novo aparcadoiro situarase entre o hospital e a avenida Mestre Mateo, contará con polo menos seis plantas e permitirá crear unhas 1.500 novas prazas.

 Paralelamente, a Xunta propón habilitar un estacionamento provisional de 500 prazas en parcelas próximas ao complexo mediante un convenio co Concello.

O plan inclúe tamén a creación dunha nova glorieta na Choupana, un acceso desde o Periférico á avenida Mestre Mateo e outras conexións que buscan mellorar a mobilidade tanto de vehículos como de peóns.

Ademais, a Consellería de Sanidade aproveitará esta actuación para redefinir o crecemento do complexo hospitalario, priorizando a ampliación do Servizo de Urxencias. O novo edificio A incorporará cinco plantas destinadas a novas áreas asistenciais, entre elas quirófanos, laboratorios, endoscopias e a ampliación das propias Urxencias. A Xunta prevé licitar de inmediato a redacción do proxecto para iniciar posteriormente as obras.

Pola súa banda, o edificio C do CHUS continúa na súa fase final de execución e o Goberno galego prevé poñelo en funcionamento antes de que remate o ano, tras completar a contratación do equipamento necesario.

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