Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Verea promete reducir en 30 días el plazo de pago a proveedores durante su primer año de gobierno

El líder del PP de Santiago sitúa la agilización de los pagos como una prioridad y atribuye los retrasos actuales a un problema de gestión y organización

Agencias
29/06/2026 16:30
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, presentó un paquete de medidas dirigido a las familias que incluye estancias de verano en Irlanda para estudiantes de 3º de la ESO
Borja Verea presentó su propuesta para reducir el período medio de pago a proveedores, una medida que plantea aplicar en el primer año de un eventual gobierno municipal
PP Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El líder del PP compostelano, Borja Verea, se ha comprometido a reducir el período medio de pago a proveedores en 30 días el primer año de mandato, con "organización, claridad y seguimiento permanente".

Así lo ha trasladado el popular en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Pazo de Raxoi, en la que alertó de que el Gobierno local "perdió capacidad de respuesta y gestión", poniendo como ejemplo aspectos como la seguridad, la limpieza de los espacios públicos y el retraso en el pago a proveedores.

"Ya no hablamos de advertencia, sino de un ayuntamiento que necesita un mecanismo extraordinario del Estado para pagar 8 millones en facturas pendientes", ha apuntado, subrayando que Raxoi lleva "trimestre tras trimestre pagando tarde o no pagando".

En este sentido, el líder del PP local ha remarcado que pagar a quien trabaja no es una opción sino "una obligación legal y una cuestión de respeto". "Lo más preocupante es que esto sucede en el Gobierno municipal con más asesores y altos cargos de la historia reciente de Santiago", ha criticado.

La plataforma logística de Santiago encara su recta final tras la aprobación del último pago municipal al Consorcio

Santiago da el último paso para poner en marcha la Plataforma Logística este año

Más información

Para Verea, el problema no es la falta de recursos, sino "las prioridades" del Gobierno local, asegurando que se resuelve con organización. "Pagar en plazo es perfectamente posible cuando el gobierno tiene claro que es una prioridad", ha indicado.

Por todo ello, ha reiterado que, si llega a la Alcaldía, se compromete a reducir el período medio de pago a proveedores en 30 días el primer año, y a disminuirlo por debajo de los 20 días a partir del segundo año. Una medida que pretende lograr mediante "organización, prioridades claras y seguimiento político permanente".

En esta línea, Borja Verea ha señalado la necesidad de tener los procedimientos "ordenados"; establecer el pago como una "prioridad política" y realizar un control semanal de todas las facturas pendientes.

"Santiago necesita un ayuntamiento más ágil, organizado y centrado en la gestión de la ciudad. Necesita una administración que funcione, que de confianza a la gente", ha destacado, reafirmando al PP como una alternativa "seria, unida y enfocada" en la capital gallega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes de la VI Residencia Literaria del Gaiás durante la bienvenida en la Cidade da Cultura, donde compartirán hasta el 11 de julio un espacio de trabajo y formación literaria

Diez voces emergentes en gallego participan en la VI Residencia Literaria del Gaiás
Redacción
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSdeG denuncia la paralización del Foro de Turismo Sostenible y reclama transparencia en la recarga turística
Redacción
Representantes da Universidade de Santiago e da familia Vázquez López formalizaron a doazón do fondo documental do Pazo de Andeade no Arquivo Histórico da USC

O Arquivo Histórico da USC incorpora o fondo documental do Pazo de Andeade tras unha importante doazón familiar
Redacción
O festival levarase a cabo en Santiago do 30 de xuño ao 5 de xullo

Curtocircuíto arranca mañá coa súa sesión sorpresa e estrea a 23ª edición con Xacio Baño
Redacción