Verea promete reducir en 30 días el plazo de pago a proveedores durante su primer año de gobierno
El líder del PP de Santiago sitúa la agilización de los pagos como una prioridad y atribuye los retrasos actuales a un problema de gestión y organización
El líder del PP compostelano, Borja Verea, se ha comprometido a reducir el período medio de pago a proveedores en 30 días el primer año de mandato, con "organización, claridad y seguimiento permanente".
Así lo ha trasladado el popular en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Pazo de Raxoi, en la que alertó de que el Gobierno local "perdió capacidad de respuesta y gestión", poniendo como ejemplo aspectos como la seguridad, la limpieza de los espacios públicos y el retraso en el pago a proveedores.
"Ya no hablamos de advertencia, sino de un ayuntamiento que necesita un mecanismo extraordinario del Estado para pagar 8 millones en facturas pendientes", ha apuntado, subrayando que Raxoi lleva "trimestre tras trimestre pagando tarde o no pagando".
En este sentido, el líder del PP local ha remarcado que pagar a quien trabaja no es una opción sino "una obligación legal y una cuestión de respeto". "Lo más preocupante es que esto sucede en el Gobierno municipal con más asesores y altos cargos de la historia reciente de Santiago", ha criticado.
Para Verea, el problema no es la falta de recursos, sino "las prioridades" del Gobierno local, asegurando que se resuelve con organización. "Pagar en plazo es perfectamente posible cuando el gobierno tiene claro que es una prioridad", ha indicado.
Por todo ello, ha reiterado que, si llega a la Alcaldía, se compromete a reducir el período medio de pago a proveedores en 30 días el primer año, y a disminuirlo por debajo de los 20 días a partir del segundo año. Una medida que pretende lograr mediante "organización, prioridades claras y seguimiento político permanente".
En esta línea, Borja Verea ha señalado la necesidad de tener los procedimientos "ordenados"; establecer el pago como una "prioridad política" y realizar un control semanal de todas las facturas pendientes.
"Santiago necesita un ayuntamiento más ágil, organizado y centrado en la gestión de la ciudad. Necesita una administración que funcione, que de confianza a la gente", ha destacado, reafirmando al PP como una alternativa "seria, unida y enfocada" en la capital gallega.