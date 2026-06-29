Talentos Xuvenís llegará a Santiago con una feria de empleo centrada en la experiencia y la participación
La Cidade da Cultura acogerá el 2 de julio una jornada gratuita con talleres, realidad virtual, orientación laboral y actividades para acercar a los jóvenes al mercado de trabajo
La Cidade da Cultura de Santiago acogerá el próximo 2 de julio una nueva edición de Talentos Xuvenís, una feria que busca acercar el empleo a la juventud a través de un formato más participativo y experiencial. La iniciativa, de acceso gratuito con inscripción previa, se desarrollará entre las 10.00 y las 15.00 horas en el Salón de Convenciones.
Lejos del modelo tradicional de feria de empleo, la jornada propone un espacio en el que los jóvenes puedan conocer oportunidades laborales y de formación mediante actividades prácticas, tecnología y dinámicas participativas. El objetivo es conectar con la forma en la que las nuevas generaciones se aproximan al mundo del trabajo, combinando orientación, creatividad y contacto directo con empresas e iniciativas.
A lo largo de la mañana, los asistentes podrán participar en experiencias de realidad virtual, retos individuales y en grupo, talleres prácticos, dinámicas de orientación laboral, un podcast en directo y un mural de oportunidades, además de disfrutar de un servicio de catering, sorteos y diferentes premios.
Para facilitar la asistencia, la organización habilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera entre la Estación Intermodal de Santiago y la Cidade da Cultura. La salida hacia el recinto será a las 9.30 horas y el regreso está previsto para las 15.30 horas.
Talentos Xuvenís forma parte del programa Desafíos Jovens, vinculado a Interreg y a la Xunta de Galicia, y nace con el objetivo de poner en valor el talento de la juventud gallega y acercarle nuevas oportunidades de empleo, formación y desarrollo profesional.