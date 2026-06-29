Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Talentos Xuvenís llegará a Santiago con una feria de empleo centrada en la experiencia y la participación

La Cidade da Cultura acogerá el 2 de julio una jornada gratuita con talleres, realidad virtual, orientación laboral y actividades para acercar a los jóvenes al mercado de trabajo

Redacción
29/06/2026 14:03
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Cidade da Cultura de Santiago acogerá el próximo 2 de julio una nueva edición de Talentos Xuvenís, una feria que busca acercar el empleo a la juventud a través de un formato más participativo y experiencial. La iniciativa, de acceso gratuito con inscripción previa, se desarrollará entre las 10.00 y las 15.00 horas en el Salón de Convenciones.

Lejos del modelo tradicional de feria de empleo, la jornada propone un espacio en el que los jóvenes puedan conocer oportunidades laborales y de formación mediante actividades prácticas, tecnología y dinámicas participativas. El objetivo es conectar con la forma en la que las nuevas generaciones se aproximan al mundo del trabajo, combinando orientación, creatividad y contacto directo con empresas e iniciativas.

POSTIG_TALENTOSXUVENÍS
POSTIG_TALENTOSXUVENÍS

A lo largo de la mañana, los asistentes podrán participar en experiencias de realidad virtual, retos individuales y en grupo, talleres prácticos, dinámicas de orientación laboral, un podcast en directo y un mural de oportunidades, además de disfrutar de un servicio de catering, sorteos y diferentes premios.

El Premio San Clemente del IES Rosalía de Castro, galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026

Más información

Para facilitar la asistencia, la organización habilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera entre la Estación Intermodal de Santiago y la Cidade da Cultura. La salida hacia el recinto será a las 9.30 horas y el regreso está previsto para las 15.30 horas.

Talentos Xuvenís forma parte del programa Desafíos Jovens, vinculado a Interreg y a la Xunta de Galicia, y nace con el objetivo de poner en valor el talento de la juventud gallega y acercarle nuevas oportunidades de empleo, formación y desarrollo profesional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes de la VI Residencia Literaria del Gaiás durante la bienvenida en la Cidade da Cultura, donde compartirán hasta el 11 de julio un espacio de trabajo y formación literaria

Diez voces emergentes en gallego participan en la VI Residencia Literaria del Gaiás
Redacción
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSdeG denuncia la paralización del Foro de Turismo Sostenible y reclama transparencia en la recarga turística
Redacción
Representantes da Universidade de Santiago e da familia Vázquez López formalizaron a doazón do fondo documental do Pazo de Andeade no Arquivo Histórico da USC

O Arquivo Histórico da USC incorpora o fondo documental do Pazo de Andeade tras unha importante doazón familiar
Redacción
O festival levarase a cabo en Santiago do 30 de xuño ao 5 de xullo

Curtocircuíto arranca mañá coa súa sesión sorpresa e estrea a 23ª edición con Xacio Baño
Redacción