Santiago da el último paso para poner en marcha la Plataforma Logística este año

La plataforma logística de Santiago encara su recta final tras la aprobación del último pago municipal al Consorcio Concello de Santiago

La junta del Gobierno local de Santiago ha aprobado el pago al Consorcio de Santiago de la última cantidad correspondiente del convenio para ejecutar las obras de construcción de la Plataforma Logística por un importe de 507.353,29 y el objetivo de que empiece a funcionar este año.

Tal y como ha recordado la portavoz municipal, Míriam Louzao, en rueda de prensa este lunes, la propuesta de crear un centro logístico de distribución de mercancías tiene como finalidad "disminuir en la ciudad histórica las consecuencias negativas" de la alta presencia de vehículos de distribución.

El proyecto contó con una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ayuda asignada fue de 3.913.920 de fondos europeos, sobre un gasto inicialmente previsto de 4.348.800 euros.

Mediante un convenio entre Raxoi y el Consorcio, este último asumió la construcción del centro, a través de un encargo a la empresa Tragsa. Paralelamente, el Gobierno compostelano realizó las obras de reurbanización de los accesos exteriores, pese a no formar parte del acuerdo inicial, con un presupuesto de 629.181,26 euros.

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La construcción abarca una superficie de casi 40.000 m2 y funcionará como un nudo de recepción de cargas para, posteriormente, ser repartidas en los puntos de destino finales con vehículos de cero emisiones con tamaño y peso reducido.

La empresa encargada de la gestión de esta infraestructura será Mercagalicia mediante una concesión demanial -- que se realizará durante esta semana --. Así, la empresa podrá establecer posteriormente sinergias con su actividad actual. El plazo para justificar esta subvención finalizará el próximo 30 de septiembre.

"Estamos ahora mismo con los últimos trámites para poder hacer esa concesión, y a partir de ahí empezará a trabajar Mercagalicia para ponerlo en marcha tan pronto como sea posible, ya dijimos en alguna ocasión que será a lo largo de este año, pero no sabemos la fecha exacta", ha precisado Louzao.

Otros asuntos

Entre otros asuntos abordados, la portavoz compostelana ha comunicado la aprobación del expediente basado en un acuerdo marco para la contratación de pólizas de seguro de accidentes de los empleados municipales, con un importe máximo autorizado de 22.210,84 euros.

Esta póliza deberá cubrir el fallecimiento, la invalidez permanente total y absoluta, la gran invalidez y la invalidez parcial, con capital asegurado en cada una de las categorías de 40.000 euros.

Por otra parte, Louzao ha anunciado la convocatoria de una licitación para la publicidad institucional en medios de comunicación de las Festas do Apóstol. "Es la primera vez que se recurre a un concurso abierto para este tipo de gastos que se resolvieron siempre mediante contratos menores", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el presupuesto para esta licitación se fijó en 90.188,56 euros y está ya abierta en la Plataformas de Contratos del Sector Público.

También, la portavoz municipal ha informado de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) relativa al recurso presentado por el antiguo interventor municipal, Juan Ramón Carnero, contra la resolución que le denegaba la prórroga de la jubilación.

Según ha detallado, el TSXG estimó parcialmente el recurso y declara nulas las resoluciones recurridas. Así, la sentencia obliga a retrotraer el procedimiento para incorporar un informe de la jefatura del Departamento de Recursos Humanos y emitir posteriormente una nueva resolución.

Míriam Louzao ha insistido en que esto se trata de un requisito formal y que el fallo "no cuestiona ni la posibilidad de denegar la prórroga ni los motivos por los que se hizo". Con todo, ha afirmado que el Gobierno local cumplirá la resolución judicial.