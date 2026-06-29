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Santiago de Compostela

Las trabajadoras del SAF mantienen una vigilia ante el Concello para reclamar el pago de la paga extra

La CIG advierte de que podría convocar una huelga indefinida e insiste en la municipalización del servicio ante los incumplimientos de la concesionaria

Redacción
29/06/2026 15:40
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Varias trabajadoras en el Concello de Santiago
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Las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Santiago mantienen este lunes una vigilia simbólica frente al Concello para reclamar el pago de la paga extraordinaria de verano, que, según denuncian, debía haberse abonado el pasado 15 de junio.

Según explica la CIG-Servizos, la UTE Siad24/Asistenzia comunicó al comité de empresa dos días antes de esa fecha que no podía hacer efectivo el ingreso, alegando que el Ayuntamiento le había impuesto una prórroga forzosa del contrato sin actualizar su precio.

FOTO YOLANDA OTERO

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Además del cobro de la paga extra, las trabajadoras muestran su preocupación por el pago de la nómina de este mes y reclaman garantías de que los salarios se abonarán con normalidad. Ante esta situación, el sindicato no descarta convocar una huelga indefinida si el conflicto no se resuelve.

El secretario comarcal de CIG-Servizos, Roberto Alonso, recuerda que el SAF es un servicio esencial y critica que, mientras la Administración actúa con rapidez para fijar servicios mínimos, "no muestra la misma celeridad para sancionar los incumplimientos de las empresas cuando no cumplen con sus obligaciones", entre ellas el pago puntual de los salarios.

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Asimismo, el sindicato insiste en que la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento es la única solución para poner fin a la precariedad que, a su juicio, sufren las trabajadoras de un sector altamente feminizado y con una elevada presencia de jornadas a tiempo parcial.

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