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Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia la paralización del Foro de Turismo Sostenible y reclama transparencia en la recarga turística

Guinarte acusa al gobierno de Goretti Sanmartín de retrasar la convocatoria del órgano y alerta de la caída de los datos turísticos en Santiago

Redacción
29/06/2026 18:25
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
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El portavoz del grupo municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, ha reclamado al gobierno de Goretti Sanmartín que reactive el Foro de Turismo Sostenible y garantice la transparencia en la gestión de los fondos vinculados a la recarga turística.

Los socialistas consideran inaceptable que, con la normativa ya en vigor y cerca de tres millones de euros previstos en los presupuestos municipales, el ejecutivo local aún no haya convocado el órgano encargado de decidir el destino de estos recursos.

Guinarte ha señalado que el reglamento ya está en vigor y que “no hay excusas” para seguir retrasando la puesta en marcha del foro, que debe servir —según ha defendido— como espacio de participación de los sectores implicados en la actividad turística.

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El portavoz socialista ha reclamado además que el gobierno municipal informe sobre la liquidación de los fondos correspondientes a 2025 y su destino, al considerar que la ciudadanía debe conocer con claridad cómo se están gestionando unos recursos destinados a mejorar la sostenibilidad y competitividad turística de la ciudad.

Guinarte ha advertido también de la evolución negativa de los indicadores turísticos, apuntando a una caída de cerca de 100.000 pernoctaciones en los primeros meses del año y a un descenso de la ocupación hotelera en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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En este sentido, ha pedido actuar “con urgencia” para recuperar el turismo de calidad, aumentar la duración de las estancias y preparar con rigor el Xacobeo 2027.

Por último, el PSdeG ha criticado que el gobierno local haya planteado posibles destinos para estos fondos cuando algunas actuaciones ya estarían previstas por otras vías de financiación, como el Consorcio de Santiago, citando como ejemplo la restauración del Arco de Mazarelos.

Los socialistas insisten en que la recarga turística no puede utilizarse para sustituir otras partidas presupuestarias ni para “maquillar” inversiones ya contempladas, y reclaman planificación, participación y transparencia en su gestión.

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