Diez voces emergentes en gallego participan en la VI Residencia Literaria del Gaiás

Participantes de la VI Residencia Literaria del Gaiás durante la bienvenida en la Cidade da Cultura, donde compartirán hasta el 11 de julio un espacio de trabajo y formación literaria Xunta

La Cidade da Cultura dio hoy la bienvenida a las personas participantes en la VI Residencia literaria del Gaiás. Así, hasta el 11 de julio, un total de diez escritoras y escritores emergentes en lengua gallega compartirán un espacio de trabajo en el que poner en común inquietudes y conocimientos para mejorar sus proyectos inéditos.

La iniciativa de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, dirigida por la escritora y gestora cultural Eva Mejuto, aglomera en esta edición propuestas que incluyen desde la novela, el relato, la poesía o el teatro. De este modo, la Residencia literaria se articula como un espacio de aprendizaje para autores y autoras noveles que quieran darle un impulso a sus proyectos a través de la puesta en común de experiencias y conocimientos.

Los escritores emergentes que participan en esta edición tendrán la oportunidad de aprender de la experiencia de figuras como Elena Medel, fundadora de la editorial La Bella Varsovia y ganadora de premios como el Premio Francisco Umbral al Libro del Año o Princesa de Girona; Rosa Aneiros, periodista y trabajadora en el Consello da Cultura Galega que publicó obras como 'Resistencia' (Premio Arcebispo Xoán de San Clemente), 'Sol de Inverno' (Premio Xerais) o 'A noite das cebolas' (Premio Follas Novas) y que viene de ganar el Premio Novela Europea. Así como también de autoras emergentes que ahora despuntan en las librerías y que ya pasaron por la Residencia literaria de la Cidade da Cultura, como Nerea Pallares y Cynthia Menéndez.

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La experiencia ofrece, además, un conocimiento amplio del mundo del libro como los derechos de autoría, la edición, distribución y sistema literario. Para ello, la propuesta cuenta también con la visita de Víctor Mascato, responsable editorial de Triqueta y editor en Cumio Editora con experiencia en distintos mercados internacionales. Habrá, también, encuentros con libreros y libreras, visitas a la Cidade da Cultura y un maridaje lector.

En los últimos tiempos, por la Residencia literaria de la Cidade da Cultura pasaron autoras que están cosechando reseñables reconocimientos como Lucía Solla Sobral, que con su 'Comerás Flores' ganó el Premio Ojo Crítico 2025; Brais Lamela, que con 'Ninguén queda' se hizo con el Premio Ojo Crítico 2023; Sica Romero recibió el XXVII Premio San Clemente de Novela con 'Avelaíñas eléctricas' o Cynthia Menéndez, que con 'Son coma glaciares os barcos de aceiro' alcanzó el Premio Antón Losada Diéguez.