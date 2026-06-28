Santiago acoge una marcha del Orgullo LGTBIQ+ contra la discriminación y el odio

Varios centenares de personas han recorrido durante esta mañana el casco histórico de Santiago de Compostel

Varios centenares de personas han recorrido durante esta mañana el casco histórico de Santiago de Compostela con motivo del Orgullo LGTBIQ+, celebrado cada 28 de junio, para protestar contra la discriminación y violencia hacia el colectivo.

Esta, según han denunciado, ha visto intensificados los "ya altos niveles" registrados en la última década.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Contra o fascismo, queers organizadas', es una de las manifestaciones que recorrerán Galicia durante este fin de semana y en las que la lucha contra el odio coincide como elemento de protesta común.

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"A todos os armarios, chisqueiro e gasolina" , "Aquí está a resistencia trans" y "O corpo equivocado é o da policía" son algunos de los lemas que han sido coreados desde la Praza 8 de Marzo hasta la de Praterías por las alrededor de 500 personas asistentes, según las cifras de la organización.

Antes de la salida de la marcha, Xandre Garrido, miembro de Avante LGTB+ -una de las asociaciones convocantes-, ha puesto de manifiesto una "escalada de agresiones" en los últimos meses, con varios casos ocurridos en la capital gallega.

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Algunos de ellos llegaron a los medios de comunicación, como el de un joven que denunció en mayo una agresión a él y a un amigo al grito de "bujarras de mierda", pero no todos han sido conocidos públicamente.

"Desde Avante estamos en contacto con varios casos que se intentaron denunciar, pero la Policía les dijo que si no sabían el nombre de la persona que les había agredido no podían hacer nada y ni siquiera cogieron registro", ha criticado.

Por estos motivos, Garrido, que identifica desprotección hacia las víctimas, cree que la movilización "es mucho más necesaria que otros años".

Esta cuestión ha sido central en el manifiesto leído en Praterías, en el que la organización ha señalado que las palizas en las calles, los insultos en los institutos y las persecuciones en los barrios -como ejemplos citados- "no son hechos aislados". "Son la punta de lanza de una violencia que el sistema tolera, cuando no promueve", han denunciado.

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Además, han cargado contra que se utilicen estas violencias por parte de quien "nunca" ha defendido al colectivo y para "alimentar discursos racistas y antiinmigración, presentando otras culturas y pueblos como una amenaza para el colectivo".

De esta manera, han asegurado que los comunicados de denuncia de agresiones "se llenan" de mensajes en los que se acusa a la población migrante y a las personas racializadas y musulmanas "de ser las agresoras". "Cuando se demuestra que es una persona blanca, se niega o se dice: 'Algo harías'", ha concordado Garrido.

Hormonas y protocolo trans

Otra de las reivindicaciones presentes ha sido sobre el actual desabastecimiento de las hormonas que toman las personas trans, pero también las mujeres cis en distintas fases de menopausia, en especial el Lenzetto. "El desabastecimiento afecta a todas las mujeres, cis y trans", ha expuesto el texto.

También han pedido un nuevo protocolo para estudiantes trans que sustituya al actual (con fecha de 2016), que, según han criticado, "encomienda al profesorado ser una 'policía de género' que vigile comportamiento disidentes y avise a las familias".