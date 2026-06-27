El I Memorial Solidario Jesús Pampín reúne a seis equipos en Santa Isabel a beneficio de la Fundación Andrea
El torneo de fútbol 8 combinó deporte, convivencia y solidaridad, con participación del atleta olímpico Iván Raña y un partido amistoso entre periodistas y políticos
El campo de fútbol de Santa Isabel acogió este sábado la primera edición del Memorial Solidario Jesús Pampín, un torneo de fútbol 8 que reunió a seis equipos en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la solidaridad. La iniciativa, organizada por el Partido Popular de Santiago, permitió recaudar fondos para la Fundación Andrea, entidad que acompaña a menores con enfermedades crónicas o de larga duración y a sus familias.
El saque de honor corrió a cargo del atleta olímpico Iván Raña, que quiso sumarse a esta iniciativa solidaria y mostrar su apoyo a la labor que desarrolla la fundación.
El presidente del PP de Santiago, Borja Verea, agradeció la participación de equipos, colaboradores y patrocinadores, y destacó la capacidad del deporte para promover valores como la solidaridad y la convivencia. “O mellor resultado desta xornada é comprobar que Santiago sabe responder cando se trata de axudar aos demais", señaló, recordando que toda la recaudación se destinará a la Fundación Andrea.
Por su parte, la presidenta de la entidad, Charo Barca, agradeció la organización del torneo y la colaboración de todos los participantes. Explicó que los fondos servirán para reforzar proyectos como la humanización de espacios pediátricos, el mantenimiento de las casas de acogida en Santiago y la financiación de terapias de fisioterapia, logopedia y atención psicológica para los menores.
En representación de la familia, Almudena Pampín expresó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este homenaje a su padre y mostró su deseo de que el memorial tenga continuidad en los próximos años.
La jornada se completó con un partido amistoso entre un equipo de periodistas y otro de políticos, que puso la nota más distendida al torneo y se convirtió en uno de los momentos más destacados del día.
En el apartado deportivo, José M. Bonome fue elegido mejor jugador del torneo y Natalia Palmou recibió el premio a la mejor jugadora. El Barceló FC se proclamó campeón del memorial y recibió además el Trofeo al Equipo Más Deportivo. El segundo puesto fue para Rías Baixas CF y el tercero para Aston Birras.
La organización recordó que la fila cero permanecerá abierta durante toda la próxima semana para quienes deseen colaborar con la Fundación Andrea a través del Bizum de Donativos 00908. Con esta primera edición, el Memorial Solidario Jesús Pampín nace con la vocación de consolidarse como una cita anual en el calendario deportivo y solidario de Santiago.