Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A obra 'Cambedo 1946' rescata en Santiago a memoria silenciada da represión na fronteira galaico-portuguesa

A montaxe combina teatro físico, música e narración corporal para lembrar a solidariedade transfronteiriza fronte ás ditaduras de Franco e Salazar

Redacción
27/06/2026 15:39
cambedo1946_teatrodebalugas_2-1024x683 (1)
Esta proposta busca fortalecer os vínculos históricos, lingüísticos e sociais entre Galicia e Portugal a través da cultura.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 A Rede da GaliLusofonía promove en Santiago de Compostela a programación do espectáculo teatral 'Cambedo 1946', producido pola compañía portuguesa Teatro de Balugas

A cita terá lugar hoxe sábado 27 de xuño, ás 19:00 horas na Sala Agustín Magán do Centro Sociocultural de Santa Marta, cunha proposta que busca fortalecer os vínculos históricos, lingüísticos e sociais entre Galicia e Portugal a través da cultura. O acceso é libre ata completar aforo.

O Centro Dramático Galego abre o proceso de selección de 12 intérpretes para as súas novas producións da tempada 2026-2027

O Centro Dramático Galego contratará 35 intérpretes para a tempada 2026-2027 e incorpora novas producións e reposicións

Más información

Con texto e dirección de Cândido Sobreiro, 'Cambedo 1946' afonda nos acontecementos sucedidos na aldea de Cambedo da Raia no ano 1946. Nese momento, a poboación foi vítima dunha violenta operación militar conxunta entre as ditaduras española e portuguesa, un episodio de represión que permaneceu historicamente silenciado durante décadas. 

A obra vén de gañar o premio ao mellor espectáculo internacional nos Premios Juan Mayorga das Artes Escénicas, outorgados pola Confederación Escenamateur de España.

A través dunha coidada proposta escénica baseada no teatro físico, a narración corporal, a música e os elementos visuais, o espectáculo reconstrúe a memoria colectiva dun territorio de fronteira. A peza convida ao público a unha reflexión necesaria sobre a memoria democrática, os dereitos humanos e as relacións transfronteirizas

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Foto Torneo Solidario Jesus Pampin 1

El I Memorial Solidario Jesús Pampín reúne a seis equipos en Santa Isabel a beneficio de la Fundación Andrea
Redacción
cambedo1946_teatrodebalugas_2-1024x683 (1)

A obra 'Cambedo 1946' rescata en Santiago a memoria silenciada da represión na fronteira galaico-portuguesa
Redacción
Borja-Yebra-director-deportivo

Borja Yebra, nuevo director deportivo de la SD Compostela
EFE
El ideal gallego

Cáritas Diocesana de Santiago se une a la campaña de emergencia para prestar ayuda a los damnificados en Venezuela
Europa Press