Verea insiste en que Santiago tiene un problema de inseguridad y Sanmartín recuerda que la Policía Nacional es la competente

Borja Verea y Goretti Sanmartín mantuvieron este viernes su discrepancia sobre la situación de la seguridad en Santiago, un día después del debate celebrado en el pleno municipal

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha insistido en que hay un "problema real de inseguridad" en Santiago y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha respondido que la seguridad es competencia de la Policía Nacional y la Policía Local realiza funciones auxiliares.

En sendas ruedas de prensa, el popular y la mandataria local han continuado con los reproches, iniciados este pasado jueves en el Pleno municipal, en el que PP, PSOE y edilas no adscritas unieron sus votos para exigir medidas para hacer frente a lo que califican de problemas de "inseguridad" en la ciudad.

Borja Verea ha comenzado su intervención ante los medios subrayando que "sería un error negar que existe una preocupación en muchos barrios de la ciudad" porque existe un "problema real" de seguridad, que debe afrontase con "seriedad, tranquilidad y sin negar la realidad".

El líder del PP compostelano ha apuntado a Sanmartín, al considerar que se vio "completamente superada" por la situación. Un hecho que, advierte, "preocupa más que cualquier discusión", porque Santiago "necesita tranquilidad, diálogo y un Gobierno capaz de escuchar a la gente".

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"Santiago está cansado de ese ambiente político bronco y de esa sensación permanente de tensión. Necesita diálogo y necesita un gobierno capaz de escuchar a la gente, sin crispación, sin insultos y sin intentar convertir cada debate en un conflicto político", ha afirmado.

Asimismo, Borja Verea ha enfatizado que en el propio Pleno "quedó claro que existe un problema real" y que el Gobierno local "no puede vivir en una falsa comodidad" de que aquí "no pasa nada".

"Cuando nos acusan de alarmismo, están acusando también de irresponsables y de alarmistas a los vecinos de Santa Marta, a la asociación de vecinos de Meixonfrío, del Ensanche o del casco histórico. Todo el mundo es alarmista menos ellos que niegan la realidad. Eso es una auténtica irresponsabilidad", ha remarcado.

Por todo ello, el popular ha reivindicado su proyecto, asegurando que Santiago "tiene que abrir una nueva etapa" después de tres mandatos gobernados por los mismos espacios políticos. "Nuestra propuesta es un cambio claro, real, tranquilo y centrado en la ciudad", ha concluido.

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Competencia de la Policía Nacional

En este contexto, la mandataria local ha respondido señalando que la Policía Local tiene competencias en el cumplimiento de las ordenanzas municipales u ordenación de tráfico, pero no en investigar o actuar en materias del tráfico de drogas, competencias de la Policía Nacional.

También, ha acusado al popular de reiterar su "anuncio engañoso" sobre la posibilidad de crear plazas de policías mediante la acumulación de la tasa de reposición, ya que en los cuadros de personal de 2024,2025 y 2026 se repusieron 79 jubilaciones en el conjunto del municipio y se acudió al máximo de la tasa de reposición permitida. Por lo que, si se sumasen otras 18 plazas se llegaría a 97 en total, de forma que otros servicios se quedarían sin gente.

"Creo que es una decisión política acudir al máximo de esa tasa, como fue en su día una decisión política disminuir los efectivos de la Policía Local, durante el mandato del PP entre 2011 y 2015", ha apuntado, explicando que el número de efectivos disminuyó de 188 a 159.

En este sentido, la alcaldesa ha comparado esa "bajada importantísima" de efectivos con la subida progresiva de los últimos años, apuntando que "pasar de repente a volver al mismo número de antes de 2011 significaría a lo mejor no dejar ninguna plaza de dotación para ningún otro servicio que no fuese el de policía".

Igualmente, Sanmartín ha asegurado que existe una "coordinación y colaboración total" entre la Policía Local y la Policía Nacional mediante reuniones periódicas y cada vez que hay una intervención ambos cuerpos colaboran.

Además, la alcaldesa compostelana ha asegurado que el consumo de drogas es un tema que le "preocupa", pero su incremento "no es un fenómeno de Santiago", sino que "ocurre en otras ciudades y hay que abordarlo desde esa perspectiva integral".

"Este tipo de problemáticas son complejas, no aparecieron ni el año pasado ni este año, y para resolverlas, por un lado, hay que tener en cuenta que se puede hacer desde el punto de vista de refuerzos policiales, pero también hay que abordarlo desde una política preventiva", ha indicado.

Con todo, ha concluido reafirmando que el Ayuntamiento de Santiago "está actuando en todo lo que tiene competencias" y en "colaboración" con la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno.