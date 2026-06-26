Un acusado por una reyerta en Santiago asegura que la víctima se golpeó al caer contra un andamio

La Audiencia Provincial juzga a dos hombres acusados de agredir a otro durante una reyerta ocurrida en Santiago en 2019, con versiones enfrentadas sobre el desarrollo de los hechos Cedida

Uno de los dos hombres acusados de agredir a otro durante una reyerta en Santiago en 2019 ha dicho este viernes que la pelea se inició por un robo de droga y que fue la víctima el que trató de agredirlos a ellos con un palo, tras lo que, accidentalmente, se golpeó la cabeza contra un andamio.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este el juicio contra dos hombres acusados de agredir a un tercero en una calle de Santiago y de haberle golpeado en dos ocasiones en la cabeza con un objeto contundente.

Ante el jurado, uno de los procesados ha negado su implicación en los hechos y ha afirmado que él no bajó a la calle desde el piso en el que habían quedado los dos acusados y unas amigas. También ha señalado que no conocía con anterioridad al agredido.

Este acusado ha contado que ese día decidieron "comprar droga" y que uno de los presentes -él no, ha descartado- llamó a un contacto. Poco después, se presentó en el edificio "una chica menor" con la droga. El hombre ha dicho que los presentes "se la quitaron" y que fue ella la que llamó a otros dos hombres, uno de ellos el agredido, para contarles lo sucedido.

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En un momento dado, todas las personas que se encontraban en el piso bajaron a la calle, ha dicho, pero él no. Cuando bajó, "una hora después", no encontró ninguna reyerta ni, ha afirmado, nadie le informó de que hubiese tenido lugar una pelea.

El arma

El segundo procesado, por su parte, ha respaldado que esa noche "decidieron comprar droga" y que una de sus amigas se puso en contacto con un camello que les envió a una joven con la droga. El acusado ha dicho que fueron las mujeres las que "bajaron" a por ella y que no sabe "si pagaron o no".

Un tiempo después, ha dicho, decidieron bajar todos a "tomar algo por Santiago" y, al salir del portal, se encontraron con la joven que les había llevado la droga acompañada de dos hombres, uno de los cuales portaba un palo. "Vino con el palo hacia mi y me golpeó en el costado", ha dicho el acusado, afirmando que él no lo golpeó en ningún momento.

Por el contrario, ha contado que fue una de las chicas que le acompañaba la que lo empujó y éste, accidentalmente, se golpeó la cabeza con un andamio que estaba colocado en la fachada del edificio.

El agredido los identifica

El agredido, por su parte, ha asegurado que esa jornada se reunió con unos amigos en su casa y decidieron ir hasta un supermercado 24 horas cercano.

Según su versión, al pasar por el portal en el que se produjo la agresión, una de las chicas que iba con él y una de las que estaba con el otro grupo se enzarzaron en una pelea y fue al tratar de separarlas cuando comenzó a recibir golpes. Ante el jurado ha identificado, sin duda, a ambos procesados como autores de los golpes y ha dicho que uno de ellos portaba en su mano "un bate metálico".

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La víctima ha dicho que no conocía previamente a los agresores ni tenía ningún problema con ellos y ha narrado como tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras los golpes recibidos, dos de ellos en la cabeza.

El hombre ha negado que portase ningún arma ni que conociese previamente a los agresores. Sin embargo, en la sala se han escuchado tres mensajes de audio que envió desde su teléfono al teléfono de uno de los procesados esa misma madrugada en la que le advertía de que "sabía donde vivía" y le decía: "tuviste suerte de que agarré un palito, si tuviese un machete, te macheteaba".

El agredido ha dicho desconocer como y por qué mandó esos mensajes ni como tenía el teléfono del procesado, lo mismo que ha argumentado para una fotografía ensangrentado que subió esa madrugada como estado de Whatsapp.