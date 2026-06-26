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Santiago de Compostela

La senda peatonal y ciclista entre la Intermodal y O Milladoiro entrará en servicio en agosto

La Xunta asegura que solo restan “pequeños detalles” para finalizar las obras, mientras el tramo previsto por el Banquete de Conxo continúa pendiente de la conformidad del Ayuntamiento

Agencias
26/06/2026 15:30
La conselleira María Martínez Allegue visitó este viernes las pasarelas instaladas en el trazado de la senda que conectará la Estación Intermodal de Santiago con O Milladoiro
La conselleira María Martínez Allegue visitó este viernes las pasarelas instaladas en el trazado de la senda que conectará la Estación Intermodal de Santiago con O Milladoiro
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La Xunta de Galicia continúa avanzando en la senda peatonal y ciclista que conecta la Estación Intermodal de Santiago de Compostela con O Milladoiro (Ames) y prevé ponerla en servicio este verano, concretamente en agosto. Únicamente quedan "pequeños detalles" por rematar.

Así lo ha manifestado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que se ha acercado este viernes a un punto de este trazado. Desde allí, ha recordado que el tramo que pasa por el Banquete de Conxo continúa en suspenso "mientras no exista conformidad por parte del Ayuntamiento".

La senda entre la Intermodal y O Milladoiro es uno de los tramos en los que se divide el eje de movilidad sostenible que la Xunta desarrolla en Santiago, del que ya están en servicio el trecho entre la Intermodal y San Caetano y el de acceso al CHUS.

En conjunto, harán un total de 6 kilómetros que, según los cálculos de la conselleira, se podrán recorrer en 20 minutos en bicicleta. El camino arranca en Milladoiro y transcurre por el entorno de Conxo, el Hospital de Conxo, parques urbanos, la zona de Restollal y Pontepedriña.

La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda

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Tres pasarelas

En concreto, Allegue ha visitado este viernes una "infraestructura singular": dos de las tres pasarelas incluidas a lo largo del recorrido. Estas dos, ejecutadas en madera de pino y de 32 metros de longitud, se sitúan en el ámbito del ramal de enlace entre la AG-56 y la SC-20. Cada una tiene una anchura de paso de 4 metros y 11 toneladas de peso.

La tercera pasarela se sitúa en el entorno del antiguo túnel ferroviario y se ejecutó en acero, mide 21 metros y pesa 9 toneladas. Los pasos llegaron montados y se izaron con dos grúas para dejarlos colocados en un día.

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