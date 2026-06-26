Santiago y su comarca activan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto de Venezuela
La Federación Venezolana de Galicia coordina la recogida de medicamentos y material sanitario en varios establecimientos de Santiago, Ames, Brión y Negreira
La Federación Venezolana de Galicia (Fevega) ha puesto en marcha una campaña urgente de ayuda humanitaria para apoyar a los afectados por el terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.
La iniciativa cuenta con varios puntos de recogida en Santiago de Compostela y municipios de la comarca para canalizar el envío de medicamentos, material sanitario y donaciones económicas.
En Santiago, las aportaciones pueden realizarse en el Café Bar Mordisco y Salsa (avenida Rosalía de Castro, 105). En O Milladoiro están habilitados el Lounge 22, en la plaza Manuel Murguía, y la Cafetería Korizza, en la avenida Rosalía de Castro.
También se han sumado el Bar Terraza de Brión, en el centro comercial Monte Balado, y el Bar Fontana de Negreira.
Fevega solicita especialmente medicamentos de primera necesidad, antibióticos, analgésicos, tratamientos para enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de material de curas, higiene y pañales.
La entidad también ha habilitado una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar económicamente con los gastos de transporte y adquisición de material sanitario.
La federación asegura que todas las aportaciones se destinarán íntegramente a la ayuda humanitaria y hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía gallega para atender la emergencia provocada por el seísmo.