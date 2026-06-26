Santiago y su comarca activan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto de Venezuela

Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia) EFE

La Federación Venezolana de Galicia (Fevega) ha puesto en marcha una campaña urgente de ayuda humanitaria para apoyar a los afectados por el terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

La iniciativa cuenta con varios puntos de recogida en Santiago de Compostela y municipios de la comarca para canalizar el envío de medicamentos, material sanitario y donaciones económicas.

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En Santiago, las aportaciones pueden realizarse en el Café Bar Mordisco y Salsa (avenida Rosalía de Castro, 105). En O Milladoiro están habilitados el Lounge 22, en la plaza Manuel Murguía, y la Cafetería Korizza, en la avenida Rosalía de Castro.

También se han sumado el Bar Terraza de Brión, en el centro comercial Monte Balado, y el Bar Fontana de Negreira.

Fevega solicita especialmente medicamentos de primera necesidad, antibióticos, analgésicos, tratamientos para enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de material de curas, higiene y pañales.

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La entidad también ha habilitado una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar económicamente con los gastos de transporte y adquisición de material sanitario.

La federación asegura que todas las aportaciones se destinarán íntegramente a la ayuda humanitaria y hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía gallega para atender la emergencia provocada por el seísmo.