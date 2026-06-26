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Santiago de Compostela

Santiago y su comarca activan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto de Venezuela

La Federación Venezolana de Galicia coordina la recogida de medicamentos y material sanitario en varios establecimientos de Santiago, Ames, Brión y Negreira

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
26/06/2026 20:20
AME4757. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/06/2026.- Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Voluntarios organizan este viernes donaciones para los damnificados por los dos terremotos ocurridos en Venezuela, en un centro de acopio en Bogotá (Colombia)
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La Federación Venezolana de Galicia (Fevega) ha puesto en marcha una campaña urgente de ayuda humanitaria para apoyar a los afectados por el terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio. 

La iniciativa cuenta con varios puntos de recogida en Santiago de Compostela y municipios de la comarca para canalizar el envío de medicamentos, material sanitario y donaciones económicas.

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En Santiago, las aportaciones pueden realizarse en el Café Bar Mordisco y Salsa (avenida Rosalía de Castro, 105). En O Milladoiro están habilitados el Lounge 22, en la plaza Manuel Murguía, y la Cafetería Korizza, en la avenida Rosalía de Castro. 

También se han sumado el Bar Terraza de Brión, en el centro comercial Monte Balado, y el Bar Fontana de Negreira.

Fevega solicita especialmente medicamentos de primera necesidad, antibióticos, analgésicos, tratamientos para enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de material de curas, higiene y pañales. 

AME4652. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. EFE/ Boris Vergara

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La entidad también ha habilitado una cuenta bancaria  para quienes deseen colaborar económicamente con los gastos de transporte y adquisición de material sanitario.

La federación asegura que todas las aportaciones se destinarán íntegramente a la ayuda humanitaria y hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía gallega para atender la emergencia provocada por el seísmo.

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