Santiago reafirma su compromiso con las políticas LGBTIQ+ en un acto institucional por el Día del Orgullo

Acto institucional celebrado en el Pazo de Raxoi con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ Concello de Santiago

El Pazo de Raxoi acogió este jueves el acto central de celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en el que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y representantes de toda la Corporación municipal dieron lectura a una declaración institucional con la que el Ayuntamiento reafirmó su compromiso con las políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias y de apoyo a las personas del colectivo.

El acto se enmarca en la conmemoración del 28 de junio, fecha en la que se recuerda la revuelta de Stonewall de 1969, considerada el origen del movimiento LGTBI moderno. La jornada comenzó con unas palabras de bienvenida de la regidora, que reiteró el compromiso institucional “con las personas y con el colectivo en la defensa de su derecho a vivir en diversidad”. Posteriormente, alumnado de los IES Antón Fraguas, Rosalía de Castro y O Sar participó en la lectura de poemas, en un acto en el que también intervino la delegada de la reitora para Igualdad de la USC, Lorena Añón, que subrayó la implicación de la universidad en materia de visibilidad.

A continuación, concelleiros y concelleiras de todos los grupos municipales —Mercedes Rosón (no adscrita), Marta Abal (PSOE), Borja Rubio (PP), María Rozas (Compostela Aberta) y Míriam Louzao (BNG), además de la alcaldesa— procedieron a la lectura de la declaración institucional aprobada por el Pleno el pasado 28 de mayo.

En sus intervenciones, los distintos representantes destacaron la necesidad de reforzar las políticas de igualdad y la lucha contra la LGTBIfobia, así como el papel de programas municipales como el servicio de asesoramiento LGTBIQ+, el proyecto “Compostela Diversa” o el protocolo “Troula Segura”, orientado a la prevención de la violencia en el ocio nocturno.

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Durante la lectura, se hizo referencia también a la importancia de avanzar hacia la igualdad material y no solo formal, así como a la necesidad de combatir los discursos de odio, especialmente en redes sociales, y de proteger a los colectivos más vulnerables.

La alcaldesa cerró el acto señalando que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias y con el apoyo transversal al colectivo LGTBIQ+, subrayando que acompañar la diversidad constituye “un deber cívico y un compromiso con la ciudadanía”.

La declaración institucional aprobada por unanimidad en el Pleno expresó el apoyo a las víctimas de agresiones, la condena de cualquier forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, y el compromiso de la Corporación con la defensa de los derechos y la construcción de una sociedad plural y libre de odio.