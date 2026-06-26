Santiago expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, mostró el respaldo institucional del Ayuntamiento al pueblo venezolano tras los terremotos registrados el pasado miércoles Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha trasladado la "solidaridad total" de la Corporación municipal con el pueblo venezolano tras los dos terremotos que azotaron el país el pasado miércoles.

La mandataria compostelana ha iniciado la rueda de prensa de este viernes solidarizándose con el pueblo venezolano, lamentando las 235 personas que perdieron la vida y al número "muy importante" de heridos a causa del doble sismo de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter.

"Toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza y también un abrazo muy grande a la comunidad de Venezuela y a la propia comunidad venezolana en Santiago", ha remarcado.