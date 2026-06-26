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Santiago de Compostela

Sanmartín anuncia la reunión de la comisión del aparcamiento del CHUS tras casi dos años de espera

El Ayuntamiento considera “fundamental” el encuentro del próximo 30 de junio y reclama avances reales en el proyecto, mientras critica la posible “escenificación mediática” de la Xunta

Agencias
26/06/2026 15:45
La Comisión de Seguimiento del aparcamiento del CHUS se reunirá el 30 de junio, casi dos años después de la firma del protocolo
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La reunión de la Comisión de Seguimiento para la construcción del nuevo aparcamiento del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se reunirá el próximo martes, 30 de junio, tras casi dos años de espera, ya que la firma del protocolo se realizó el 2 de agosto de 2024.

Así lo ha anunciado la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, asegurando que es una noticia "muy importante", y "fundamental" para los vecinos de Santiago, que llega después de que en diciembre de 2025 el Gobierno local solicitase formalmente su convocatoria.

Esta será la primera reunión de la comisión, que tiene por finalidad informar, dialogar, trabajar y concretar los proyectos que sustentan el protocolo. En ella, está previsto que participen expertos del Ayuntamiento de Santiago y de la Xunta.

En este sentido, Sanmartín ha criticado que en la convocatoria recibida se anunciase también la presencia de la conselleira de Vivenda y del conselleiro de Sanidade, ya que, ha opinado, parece que la reunión de un órgano de trabajo sobre un Plan de Interés Autonómico (PIA) "se quiere convertir en una escenificación para una comparecencia mediática".

"El aparcamiento del clínico necesita avances reales. Eso es mucho más importante que actos públicos", ha subrayado, indicando que por la parte municipal mantendrán la participación tal y como estaba prevista, y no asistirá personalmente.

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

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Más información

Goretti Sanmartín ha explicado que quieren conocer y estudiar con "seriedad y rigor" el ámbito del PIA, las obras que se van a realizar o el diseño del aparcamiento, antes de trasladar una opinión. Igualmente, ha indicado que si recibiese la documentación con tiempo si que asistiría a dicha cita.

"Nosotros estamos muy a favor de la transparencia y de la información, pero no de tirar para adelante muchas veces sin conocer bien que es el asunto del que estamos hablando", ha justificado la alcaldesa compostelana.

Para Sanmartín, el aparcamiento es "muy urgente" y desde su Gobierno le dan "absolutamente toda importancia y prioridad", con el objetivo de resolver los accesos al CHUS. Así, ha recordado que aunque preferían que el aparcamiento fuese subterráneo, aceptaron la posibilidad de que fuese híbrido, con una parte elevada y otra bajo tierra, a cambio de que se actuase de forma global en toda la zona.

Foro de Turismo

Entre otros asuntos, la mandataria municipal ha señalado que en el pleno de este jueves, se tomó conocimiento de la aprobación definitiva del Reglamento del Foro de Turismo Sustentable, con el que se cumple una determinación de la norma que crea el impuesto de estancias turísticas.

El siguiente paso será su constitución, de forma que, hace unos días Raxoi envió una comunicación a todas las entidades para que designen a las personas que las van a representar. "Seguimos dando pasos adelante", ha destacado.

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